Po nedohraném podzimu figurují ve středu tabulky. V osmi zápasech dosáhli stejné bilance. V kolonce výher i proher jim svítí čtyřky. Jeden úspěch i nezdar následovaly po penaltové nadstavbě. Živaničtí fotbalisté mohou být relativně v klidu, postup ani sestup nehrozí. Nicméně k rozjezdu nižších republikových soutěží se staví skepticky.

„Jelikož je dnes 1. dubna a my stále nesmíme trénovat ani v menších skupinách a žádné konkrétní datum kdy bychom se mohli do tréninku zapojit není známo, tak se mi dohrávání soutěže na začátku května zdá jako utopie. Po takto dlouhé pauze bez zápasu a společného tréninku každý tým potřebuje minimálně čtyři týdny normálního režimu, včetně přátelských utkání, aby byl schopný se rozumným způsobem připravit na mistrovská utkání,“ tvrdí hrající živanický sekretář Michal Buriánek.

„V opačném případě by soutěž z mého pohledu byla neregulérní, jelikož některé rezervy ligových týmů trénují bez přestávky. Jedinou možností jak odehrát alespoň část zbývajících zápasů vidíme ve vyhlášení letošní sezony jako nepostupovou a nesestupovou. V tom případě by kluby mohly zápasy využít k návratu do klasického fotbalového režimu a absolvovat velmi kvalitní přípravu na příští ročník,“ přemítá Buriánek.