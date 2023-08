„V první řadě nechceme opakovat loňskou sezonu. Rozhodně je cílem se pohybovat ve vyšších patrech tabulky. Dále bychom se rádi prezentovali pohlednou útočnou hrou a přilákali diváky do Živanic na fotbal ve větším počtu,“ přeje si nový trenér Jiří Krejčí.

Přístav pro nevytížené hráče vlajkové lodi klubu a také mladé plavčíky, kteří se potřebují naučit plavat mezi admirály. Ale bacha, nesmí se ocitnout pod vodou… To je pardubická rezerva.

„Samozřejmě bych si přál co nejlepší umístění. Ono to jde ruku v ruce s dobrou hrou a střeleckou produktivitou. Postavení v tabulce není primární, ale nechtěli bychom se prát do posledních kol o záchranu jako v loňské sezóně. Letní přípravu hodnotím pozitivně. Ani ne tolik na základě výsledků v přípravných utkání, ale spíše jde o to, jaký jsme měli celkově projev. V trénincích kluci pracovali velmi dobře a bylo na nich vidět, že se chtějí fotbalově posouvat. To je důležité k jejich rozvoji, a i k tomu, abychom byli úspěšní v zápasech. Kromě změn v kádru jsme rozšířili i realizační tým, kdy se novým asistentem stal Ondra Herzán a novým trenérem brankářů Jirka Kašpar, kteří tak mohou předávat své dlouholeté hráčské zkušenosti našim mladým hráčům,“ podotýká trenér pardubického béčka Pavel Němeček.

TJ SOKOL ŽIVANICE (2022/23 – 13. místo )

Soupiska – brankáři: Luděk Frydrych (1987), Dominik Čermák (2004). Obránci: Michal Buriánek (1989), Martin Staněk (1997), Filip Zvěřina (2002), Lukáš Polák (1992), Matouš Spěvák (1998), Filip Pánek (1996). Záložníci: Sebastien Langr (1993), Lukáš Kopecký (1991), Tomáš Kakrda (1991), David Pánek (1996), Václav Pilný (2001), Jan Nikodem (1999), Jan Vobejda (1995), Tomáš Svoboda (1999), Sebastian Chocholatý (1998). Útočníci: Martin Holec (1997), David Petrus (1997), Jaroslav Straka (2004).

Realizační tým – trenér: Jiří Krejčí. Asistenti: Jaroslav Kratochvíl a Michal Ferčák. Trenér brankářů: Štěpán Poříz. Prezident klubu: Jiří Novák. Předseda klubu: Petr Špaček. Manažer klubu: Roman Oliva. Vedoucí mužstva a sekretář: Michal Buriánek. Masér: Zdeněk Pochobradský.

Změny v kádru – odchody: Štěpánek (Vysoké Mýto), Vaníček (Slavia Hradec Králové), Václavek, Knespl (oba Letohrad). Příchody: Čermák (FC Hradec Králové), Pilný (Hlinsko), Straka (MFK Chrudim), Holec, Zvěřina (oba Nový Bydžov).

Přípravné zápasy: TJ Sokol Živanice – RMSK Cidlina Nový Bydžov 7:0, – MFK Chrudim 0:6, – Bohemians Praha 1905 B 4:2, – Benátky nad Jizerou 0:3, – SK Slavia Praha B 1:4.

FK Pardubice B kryjí záda prvoligovému týmu ve třetí lize.Zdroj: Radek Klier

FK PARDUBICE B (2022/23 – 14. místo)

Soupiska – brankáři: Nicolas Šmíd (1998), Matěj Šimůnek (2004). Obránci: Jan Halász (2001), Ondřej Vencl (1993), Tomáš Koukola (2002), Ondřej Sedláček (2004), Matyáš Hanč (2004), Jakub Svatoš (2005), Michal Svoboda (2004), Jakub Tecl (2004). Záložníci: Max Jarkovský (2003), Jan Novák (2005), Štěpán Machů (2004), Filip Brdička (2004), Daniel Pandula (2004), Štěpán Míšek (2005). Útočníci: Štěpán Miláček (2003), Jakub Brychnáč (2004). V případě potřeby budou využíváni také další hráči z A týmu a dorostu.

Realizační tým – trenér: Pavel Němeček. Asistent: Ondřej Herzán. Trenér brankářů: Jiří Kašpar. Kondiční trenér: Ondřej Vencl. Vedoucí týmu: František Kovárník a Lukáš Ouředník. Zdravotník: Karel Pilař.

Změny v kádru – odchody: Hrnčíř (Ústí nad Orlicí), Kirchner (Waldhausen), Dostál (Aritma), Karch (Krems), Stýblo (Slavia Hradec Králové), Němec (Pardubičky), Štichauer (Čáslav). Příchody: Šimůnek, Svatoš, Svoboda, Tecl, Machů, Míšek, Pandula, Brdička, Brychnáč (vš. z dorostu).

Přípravné zápasy: FK Pardubice B – Dobrovice 5:0, – Čáslav 6:0, – Králův Dvůr 2:3, – Sosnowiec B 4:0, – Legnica B 2:1.