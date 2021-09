Po porážkách v minulém kole na tom ani Ústí, ani Živanice nebyly se sebedůvěrou a aktuální pohodou nejlépe. Vzájemný duel měl alespoň jednoho z nich znovu postavit na nohy.

A byly to Živanice.

„Východočeské derby, ve kterém si hráči obou týmů potřebovali upevnit sebevědomí, skončilo pro náš tým frustrací. Dvě neuvěřitelné chyby rozhodly zápas ve prospěch hostů, kteří v tomto utkání určitě nebyli lepším týmem,“ je přesvědčen ústecký sekretář Jan Skácel.

Po Tichého proměněné penaltě za ruku vyrovnal Kopecký, jehož falšovaný centr z ostrého úhlu překvapil ze všech nejvíce gólmana Šmída.

A ten chyboval i v 71. minutě, špatně vyhodnotil situaci, vyběhl až na hranici šestnáctky, kde ho však obehrál Petrus a rozhodl – 2:1.

Rychlá reakce na inkasovaný gól. To byl klíčový moment ze 16. minuty zápasu, který hostům dodal jistotu. „Po celý zápas jsme měli více ze hry. Pokud bychom nevyrovnali, čekala by nás hra do plných, to by mohl být problém,“ řekl živanický trenér Roman Oliva.

O výhře Živanic poté rozhodl ve druhém poločase zmíněný Petrus, který v tomto ročníku skóroval pošesté. Hosté, kteří nesouhlasili s řadou výroků trojice rozhodčích, ovládli i druhé krajské derby v sezoně.

„Po dvou prohrách v řadě jsme museli vyhrát, bylo to velmi těžké. Podali jsme disciplinovaný výkon a myslím, že i kvalitní po herní stránce. Jenom je škoda, že jsme ke konci výsledek ještě nenavýšili,“ dodal trenér Oliva.

„Bohužel sobotní utkání jsme opět nezvládli. Dobře jsme do něho vstoupili, dostali se zaslouženě do vedení, ale vzápětí jsme o něj přišli. Ve druhém poločase jsme znovu dostali velice laciný gól a soupeř pak zápas dovedl do vítězného konci. Porazili jsme se sami, hostům jsme vítězství doslova darovali,“ zlobil se ústecký lodivod Vladimír Chudý.

7. kolo:

Ústí nad Orlicí – Živanice 1:2

Fakta – branky: 12. Tichý z pen. – 16. Kopecký, 71. Petrus. Rozhodčí: Lerch. ŽK: 2:2. Diváci: 350. Poločas: 1:1. TJ Jiskra Ústí nad Orlicí: Šmíd – Skalický (80. Galus), Chleboun, Lněnička, Langer – Mayer (66. Špatenka), Souček, Falta (66. Vošlajer), Hynek (72. Novotný) – Vymětalík (80. Ptáček), Tichý. TJ Sokol Živanice: Frydrych – Buriánek, Spěvák, Václavek, F. Pánek – Kopecký (90. Knespl), Staněk, Langr, Gašpar (60. Zavřel), Nikodem – Petrus (75. Štěpánek).