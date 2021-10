Zkušený záložník pomohl béčku, protože ve FORTUNA:LIZE nemůže hrát kvůli žlutým kartám. A pomohl k bodům. Ve 36. minutě ho Brazilec Ramos Junior našel přesným centrem a Jeřábek hlavou zvýšil na 2:1. Stejný stav vydržel až do konce utkání 12. kola ČFL.

Pardubičtí fotbalisté rychle vedli po gólu Samuela Šimka, jenž hosté ve 12. minutě odpověděli. Využili totiž rychlý brejk, který rozjel bývalý reprezentant Kamil Vacek.

„Do utkání jsme dobře vstoupili a za naši aktivitu jsme byli odměněni vedoucím gólem Šimka. První půli jsme byli lepší v kombinaci a držení míče, vytvářeli jsem si další brankové příležitosti. Bohemka zase hrozila z brejkových situací, které byly nebezpečné,“ řekl po utkání trenér Kamil Řezníček.

Ze standardní situace padl zmíněný gól Jeřábka, po přestávce se hosté snažili o vyrovnání. Další šance měl autor jediného gólu Ugwu, ale domácí těsný náskok uhájili.

„Ve druhém poločase herní iniciativu převzal soupeř, svoje šance však do gólového efektu nedotáhl. My jsme svoje náznaky šanci také nevyužili a hubené vítězství jsem již do konce zápasu udrželi,“ dodal Řezníček.

FK Pardubice B - Bohemians Praha 1905 B 2:1

Fakta – branky: 5. Šimek, 36. Jeřábek – 12. Ugwu. Rozhodčí: Pilný. ŽK: 0:3. Diváci: 125. Poločas: 2:1.

Pardubice B: Letáček – Nemšovský, Hajník, Kubart, Kurka – Jeřábek, Ramos Junior – Sychra , Šimek, Dufek (90. Formáček) – Lee (69. Vítek).