„Tehdy se to všechno seběhlo strašně rychle, ale dá se říct, že jasno jsem měl hned,“ vrací se Hrabík zpátky k událostem, kdy dostal nabídku vést tým místo Šmardy, mistra ligy se Spartou a někdejšího hráče Hradce Králové. Výměna na postu hlavního kouče proběhla po 7. kole a prohraném domácím zápase s SK Zápy (0:1).

Chlumecká štika minulých sezon se však stále nemůže chytit, pod novým hlavním trenérem získala ve čtyřech zápasech pouhé dva body. Přesto se nachází se blízko středu tabulky ČFL skupiny B a na úplné čelo tabulky ztrácí pouhých sedm bodů, což svědčí o nesmírné vyrovnanosti soutěže.

Tomáš Hrabík nyní vede Chlumec nad Cidlinou ve třetí nejvyšší soutěži.Zdroj: Martina Hegerová

„Po vyhazovu Michala Šmardy to bylo všelijaké, někdo byl překvapený, ale společně jsme to zvládli. Co se týká přístupu hráčů, tak je to v pohodě, jen občas máme v zápasech smůlu a nejsme schopni tam dotlačit góly, které nám chybějí k lepším výsledkům. Ale výkony v posledních dvou utkáních nebyly vůbec marné. Věřím, že se všechno zase otočí v náš prospěch,“ říká jeden z nejmladších třetiligových trenérů.

Chlumečtí chtějí figurovat v ČFL podstatně výše než na současném 11. místě. „Myslím, že tým máme hodně kvalitní. Jdeme od zápasu k zápasu a uvidíme, na co nám to bude stačit. Určitě se ale pořád chceme pohybovat v horní části tabulky. Snad se tam brzy začneme přibližovat,“ nastiňuje Hrabík plány ambiciózního mančaftu.

Ačkoli je na trenéra v pětatřiceti letech stále mladý, zkušenosti mu nechybí. Sbírat je začal již v jednadvaceti letech, kdy pod dohledem Martina Firbachera trénoval v Chlumci přípravku a žáčky. Třetiligové mužstvo už jednou vedl, tehdy to byl ještě SK Převýšov. Jeho majitel Jiří Ryba později tým přestěhoval právě do Chlumce.

Problém s respektem u hráčů starších, než je on sám, prý Hrabík nikdy neměl. „Sám nevím, čím to bylo, asi nějaká přirozená autorita,“ usměje se.

„Základ pro mě je, že s hráči mluvím vždy na rovinu. V mých začátcích mi pomohl i přístup a pomoc zkušenějších hráčů v týmu, za což jim musím poděkovat,“ dodává už s vážností.

Tomáš Hrabík ještě předtím za Převýšov sám hrál. Byl dokonce u slavné pohárové výhry nad pražskou Slavií (3:0) v roce 2011. Pak ovšem přišel nečekaný infarkt, jenž si vynutil konec kariéry a rekvalifikaci na trenéra.

„Hrál jsem tehdy za Chlumec krajský přebor a stalo se to, tuším, v domácím zápase s hradeckou Olympií. Doktoři mi pak zakázali hrát. Po třech letech se srdce zlepšilo a mohl jsem se alespoň trochu vrátit. Příležitostně si tak chodím za Převýšov kopnout třetí třídu, za což jsem rád,“ vysvětluje.