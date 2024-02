Podzim vyšel o trochu lépe Živanicím, které si pod bývalým lodivodem Pardubic Jiřím Krejčím vyválčily čtrnáct bodů za tři vítězství, pět remíz a sedm proher. V tabulce jim pak po první části soutěže patří dvanácté místo. Nejlepším střelcem týmu je zatím Lukáš Kopecký, který se v této statistice dělí o sedmé místo se šesti vstřelenými góly.

"Z hlediska umístění v tabulce a bodového zisku určitě s podzimní částí nejsme spokojeni. Ke konci podzimu naše výkony měly vzestupnou tendenci a na tu bychom rádi navázali na začátku části jarní," vrací se k první polovině soutěže Michal Buriánek, hrající vedoucí týmu.

A změnil se po podzimu nějak živanický kádr?

"Bohužel si Hradec stáhl z hostování Jana Vobejdu a na Slovensko odešel brankář Čermák. Naopak směrem do kádru přišel Hajník a do branky Bartaloš. Navíc se nám po trestu vrací David Petrus," říká ke skladbě týmu.

Živanicím se v zimní přípravě zatím daří, o čemž mluví i Michal Buriánek a rozkrývá také plán do dalších dnů: "Zatím jsme sehráli 5 přípravných utkání s bilancí 3 výher (Chlumec, Vysoké Mýto, Čáslav), 1 remízy (Č.Budějovice U19) a 1 prohry (Motorlet Praha). Týdenní tréninkový cyklus se odehrává na umělé trávě v Pardubicích. Nyní nás čeká utkání v Havlíčkově Brodě a poté generálka s FK Pardubice B. Před generálkou už bychom rádi přešli na přírodní trávu, abychom se do prvního mistrovské utkání v Kolíně s tímto povrchem sžili."

Pardubická rezerva je v téměř identické situaci. Svěřenci trenéra Pavla Němečka vybojovali třináct bodů, ke kterým jim pomohly dvě výhry a hned sedm nerozhodných výsledků. Nejlepším střelcem "béčka" se stal Filip Brdička, který nasázel do sítě soupeřů úctyhodných osm branek a po podzimu mu tak patří třetí místo v tabulce kanonýrů. I díky tomu dostal tento talentovaný útočník šanci v hlavním týmu pod Radoslavem Kováčem, kde v současnosti pravidelně nastupuje.

Jak hodnotí podzimní část hlavní trenér B týmu Pardubic?

"Určitě bychom chtěli, aby naše postavení v tabulce bylo vyšší. Je to z důvodu, že se nechceme přímo prát o sestup. V rozvoji mladého hráče není úplně ideální, když je pod tlakem hry o přímý sestup. Ale to, že se o něco hraje je naopak velmi důležitý. Jinak herně si myslím, že jsme obstáli a naše výkony snesli měřítko. Samozřejmě jsme obdrželi hodně branek. Na defenzivní činnosti stále pracujeme a věřím, že na jaře v tomto směru budeme lepší. Je to ale také o jisté zkušenosti, kterou mladí hráči stále získávají," říká Pavel Němeček.

Béčko je již v plné přípravě a chystá se na ostrý start jara. Mladíci tak v současnosti koušou tvrdé dávky a chystají se na jarní boje…

"Zimní přípravu můžu určitě hodnotit pozitivně. V tréninkovém procesu hráči pracují velmi dobře. Důležitý je pak samozřejmě přenos do utkání. Do přípravy se s námi zapojili tři hráči z dorostu a vytvářejí tím zdravou konkurenci. Soupeři v přípravných utkáních byli pestří. Byla tam druhá liga, zahraniční soupeři, takže opravdu jsme se utkali s kvalitou. Budu se opakovat, ale přístup v zápasech byl dobrý a od toho se odvíjí i dobré výsledky," vysvětluje a přidává plán na další dny: "Čeká nás 14 denní tréninkový cyklus, který již bude orientován k mistrovským utkání. Budeme dále dobře trénovat a ladit taktické prvky. Jak týmové. Tak i individuální."

Na závěr zůstává ve vzduchu ještě jedna otázka. Jak se pardubická rezerva popere s odchodem nejlepšího střelce Filipa Brdičky do A týmu…

"Tým se bude muset poprat s odchodem našeho podzimního nejlepšího střelce. Je to náš společný úkol celého realizačního týmu. Snažit se připravit kluky na to, že se posunou do vyšších soutěží a my zase budeme pracovat na dalších a dalších talentovaných hráčích. A s Filipem vlastně v principu nechci počítat v B týmu. Chtěl bych ho vidět, co nejvíce v utkáních A týmu. Samozřejmě se uvidí, jaká bude jeho herní vytíženost a pokud bude potřeba, tak si s ním nesmírně rád v kabině podám ruku," dodává Pavel Němeček.