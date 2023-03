Živanice se zatím v tabulce ČFL nachází na dvanáctém místě a na sestupovou pozici mají náskok čtyř bodů. Po podzimní části se mohly pyšnit titulem remízového krále, když zapsaly hned sedm nerozhodných výsledků, jen pouze dvakrát vyhrály a šestkrát byly přemoženy. Každopádně podzim je pryč a jaro je za dvěřmi. Před ostrou druhou částí sezony Živanice nijak výrazně neposilovaly, ale za to našly ztracenou formu.

V prvním přípravném zápase se potkaly s ligovými Pardubicemi a byla z toho prohra 1:3. Ve druhém utkání se opět Živanice potkaly s náročným soupeřem a tím byla Jihlava. Tohle utkání skončilo prohrou 0:4 pro svěřence trenéra Olivy. To další přípravný zápas se již povedl, když si poradily s divizním Hlinskem a po dvou brankách Kopeckého a jedné Štěpánka, Pánka, Chocholatého a Vaníčka vyhrály 6:1. Jedna prohra proti druholigovému celku ale ještě přišla. Živanice nestačily jasným výsledkem 0:7 na Vlašim. Dva poslední zápasy se ale již vydařily na sto procent. V utkání s Vysokým Mýtem vyhrály 2:1 a v posledním zápase/generálce vyhráli svěřenci trenéra Olivy 4:0, když se dvakrát prosadil ve formě hrající Kopecký a po jedné trefě přidal branku také Štěpánek a Vaníček.

Soupiska před jarní částí sezony:

Brankáři - Luděk Frydrych (1987), Jakub Vaníček (1992), Daniel Bartaloš (1998). Obránci- Michal Buriánek (1989), Lukáš Polák (1992), Filip Pánek (1996), Matouš Spěvák (1998), Petr Václavek (1996), Martin Staněk (1997), Liviu Mocanu (1982).

Záložníci - Sebastien Langr (1993), Jan Vobejda (1995), Jan Nikodem (1998), Sebastián Chocholatý (1998), Lukáš Kopecký, Tomáš Kakrda (1991), David Knespl (1999), David Pánek (1996), Adam Zavřel (1997), Svoboda Tomáš (1999).

Útočníci - David Petrus (1987), Pavel Štěpánek (1994).

Realizační tým: Hlavní trenér - Roman Oliva. Asistenti - Jaroslav Kratochvíl, Michal Ferčák. Trenér brankářů - Štěpán Poříz. Masér - Zdeněk Pochobradský.

Příchody - Tomáš Svoboda (Pardubičky), Liviu Mocanu (Holice)

Odchody - Matěj Vít (konec hostování), Vítězslav Hořčička (Trutnov)

Michal Buriánek (hrající sekretář Živanic): "Cílem pro jarní část soutěže je rozhodně vylepšení našeho postavení v tabulce a pokud možno se co nejrychleji dostat ze spodních pater tabulky. Dále bychom rádi zapracovali více mladších hráčů do sestavy a pokusili se hrát pohledný útočný fotbal."

Čistá pozice jedničky je obrovský přežitek, říká živanický gólman Vaníček

FK Pardubice B

Pardubická rezerva doma nestačila na lídra tabulky ČFL. S Žižkovem prohrála o dvě branky.Zdroj: David Haan

Rezerva je na tom ještě o trochu hůře než Živanice, to je nutné si přiznat. Na druhou stranu nic není tak horké, jak se může na první pohled zdát. Béčko vstoupilo do sezony výborně, když z prvních pěti zápasů získalo devět bodů. Následně se ale vše změnilo a začalo prohrávat jeden zápas za druhým, což vyústilo v čtrnáctou pozici a náskok čtyř bodů na poslední Baník Most. Nutno říct, že Pardubice za sebou mají možná i úspěšnější přípravu než jejich rival ze Živanic.

V prvním přípraveném utkání sice prohrály 1:3 s rezervou Mladé Boleslavi, ale následně se vše v lepší obrátilo. Ve druhém přátelském utkání rezerva vyhrála, byť s několika členy A týmu, nad Letohradem 3:0, když se postupně prosadil Lima, Mareš a Huf. Juniorka pokračovala ve zlepšených výkonech i dál a Dobrovici jasně přehrála výsledkem 6:1. Ke čtvrtému zápasu přijela na ohrazenickou umělou trávou rezerva Lubiny a byla z toho těsná prohra domácích 1:2. Následně juniorka dokázala porazit 2:1 Sosnowiec a také Velké Meziříčí. V generálce na ostrý start ČFL se svěřenci trenéra Němečka představili proti polské Legnici. Tento zápas vyhráli 2:1 a především se na hřišti objevil nečekaný host. Po tři čtvrtě roce se v pardubickém dresu představil kapitán Jan Jeřábek, který dlouhou dobu laboroval se zraněním kolene. Byť ho trenér Němeček neposlal na celý zápas, tak odehrál pořádnou dávku minut.

„Odehrál jsem asi 35 minut a bylo to z mojí strany pomalejší, než jsem očekával,“ hodnotil své pocity Jan Jeřábek, pro kterého to bylo první herní vystoupení po dlouhé době. „Tři čtvrtě roku, kdy jsem chyběl na hřišti, zanechalo stopy. Takže mým úkolem bude snažit se o úplný návrat,“ vysvětluje.

Pardubice B se již tuto neděli představí proti Zápům v prvním jarním zápase ČFL, ale Jan Jeřábek zatím netuší, zda se na hřišti objeví.

„Jestli v neděli naskočím, do zápasu nebudu prozrazovat, abychom to nezakřikli,“ usmívá se pardubický kapitán Jan Jeřábek.

Soupiska před jarní částí:

Brankář: Nicolas Šmíd (1998), Ondřej Volšík (1989).

Obránci: Ondřej Vencl (1993), Sedrik Řehák (2001), Tomáš Kirchner (2003), Tomáš Hrnčíř (2003), Tomáš Koukola (2002), Ondřej Sedláček (2004), Matyáš Hanč (2004), Jakub Tecl (2004).

Záložníci: Tomáš Zahradníček (1993), Štěpán Dostál (2003), Max Jarkovský (2003), Jakub Štichauer (2003), Jan Novák (2005), Filip Brdička (2004), Jakub Němec (2003).

Útočníci: Filip Stýblo (2000), Štěpán Miláček (2003), Paul Karch (2002).

Realizační tým: Pavel Němeček (1982), hrající asistent: Ondřej Vencl (1993), vedoucí mužstva: František Kovárník (1951) a Lukáš Ouředník (1980), kustod, masér: Pavel Křížek (1974), zdravotník: Karel Pilař (1950).

Příchody: Kirchner (návrat z hostování - Libišany), Zahradníček (A tým), Brdička (z dorostu U19).

Odchody: Lee (FC Cartagena), Vít (Rakousko).

Pavel Němeček (hlavní trenér Pardubic B): "Cílem pro jarní část sezóny je určitě záchrana v soutěži. S tím, že se chceme prezentovat aktivním a atraktivním fotbalem. Chceme nadále rozvíjet a zapracovávat mladé hráče do mužského fotbalu. A v úzké spolupráci s A týmem vybraným hráčům vytvářet případný servis."