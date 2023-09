Já to moc jako derby nevnímám, ale v Chlumci mám asi nejvíce kamarádů z celé ČFL, tak o to je to „zajímavější“ zápas. Například s Vojtou Řezníčkem nějaké popichování před zápasem proběhlo, tak jsem se na souboj těšil. Bohužel jsme odjeli bez bodů a dost mě to mrzelo, jelikož aspoň ten bod jsme měli odvést, ale u nás je to momentálně opakující se záležitost, že máme problém to dotáhnout do konce.

Zápas s Chlumcem je takové malé derby. Mrzí vás to o to víc, že jste si nedokázali odvést ani jeden bod?

Vzhledem k tomu, že jsme zase vedli a opět jsme to nedotáhli do vítězného konce, tak se mi to hodnotí špatně. Dá se říct i jako ztráta bodů. Ale samozřejmě, že když nám před zápasem vypadli dva hráči základní sestavy, tak jsme jeli bojovat o jakýkoliv bodový zisk.

Začněme posledním zápasem Živanic, ve kterém jste těsně nestačili na Chlumec. Jak to s odstupem času vidíte?

Vy sám zřejmě musíte mít proti tomuto soupeři větší motivaci na úspěch vzhledem k několika bývalým spoluhráčům z Chrudimi. Je to tak?

Určitě jsem se na tento zápas těšil, mám rád, když je to lehce vyhecované, ale nyní musím čekat další půl rok, abych si spravil chuť. (smích)

Když už jsme u Chrudimi… Jak na to období vzpomínáte?

Samozřejmě rád, jelikož to co jsem za těch X sezon prožil, bylo něco parádního (úsměv). Ta parta, která byla při postupu v ČFL, byla opravdu jedna z nejlepších. I když někteří už nehrají fotbal nebo se odstěhovali z Chrudimi, tak s většinou jsme stále v kontaktu.

Pokud si správně pamatuji, tak jste byl kapitánem i tam a byl jste stabilní člen základní sestavy. Proč proběhl přesun o soutěž níž?

Druhá liga se začala stávat čím dál více profesionální soutěží a skloubit to s prací a mojí výkonností vyústilo v to, že jsem si začal hledat něco zpět v ČFL a jsem rád, že to zrovna byly Živanice. Protože jsem většinu hráčů znal, byla pro mě změna jednodušší, i když loučení v Chrudimi bylo těžké.

Sébastien LangrZdroj: Pavel Uhlíř

Na návrat Petruse nemyslíme

Zpátky k Živanicím. Po sedmi kolech jste na třinácté příčce s pěti body. Jak vnímáte tohle umístění vzhledem k vašim výkonům?

Mě osobně to dost trápí, jelikož si myslím, že až na pár výjimek, nejsme nikdy horším týmem a skoro vždy vedeme, ale neumíme to dotáhnout do vítězného konce.

Co vás v zápasech sráží?

Já si myslím, že je to velikostí kádru, jelikož nedokážeme vystřídat tak, abychom dokázali zápas zvládnout a dochází nám síly. Což většinou způsobí větší tlak soupeře a momentálně nemáme ani to štěstí, které jsme měli předminulou sezonu.

V Živanicích poslední roky děláte kapitána. Koušete prohry hůř než ostatní?

Určitě prohry koušu špatně, protože nejsem moc zvyklý prohrávat. Minulá sezona byla asi nejhorší v mé kariéře a momentálně v kabině řešíme, jak se odpoutat od spodních pozic tabulky, kde je to zatím naštěstí bodově vyrovnané.

Jaký jste prototyp kapitána? Jste spíše nervák a v kabině hodně mluvíte nebo jste kliďas, který se spíše snaží vést tým svými výkony na hřišti…

V kabině jsem občas něco řekl, ale je tam dost zkušených hráčů, kteří vědí, co by mělo být jinak, takže raději se snažím pomoct svými výkony, dá se říct spíše bojovností.

Jak se vyhnout tomu, aby se opakovala minulá sezona, kdy jste se strachovali o setrvání v ČFL do posledního kola?

Naštěstí mame stále čas, protože to je okolo nás bodově vyrovnané, takže si myslím, že je důležité udělat nějakou bodovou šňůru, abychom poté hráli zápasy uvolněnější.

Před podzimní částí se k týmu připojil zkušený kouč Jiří Krejčí. Co do týmu přinesl nového?

Jeho největší přínos vidím v tréninkovém procesu, který se velice zvedl.

Budete souhlasit, když řeknu, že čekáte na návrat Davida Petruse jako na smilování?

Nevím, zda jak na smilování, ale vzhledem k tomu, že máme pouze jednoho útočníka, tak by bylo dobře, když by už mohl hrát. Nicméně místo odpuštění trestu přišlo navýšení a bude moct hrát až v příštím roce, takže jsme na to museli přestat myslet.

Fotbalista s láskou k hokeji

Jaké jsou vaše silné stránky?

Myslím si, že by to mohla být bojovnost či soubojovost.

Co naopak byste potřeboval zlepšit?

Momentálně se snažím pracovat na rozehrávce a potřeboval bych i trošku větší rychlost, když vidím některé zápasy a ty mladší hráče. (smích)

Jaký máte oblíbený tým a popřípadě i fotbalový vzor?

Bohužel nejspíše ani jedno nedokáži říct, nejraději se koukám na „kamarády“ či hráče, kteří hrají na mém postu, ale musím říct, že vzhledem k množství proher jsem o víkendu tak naštvaný, že ten fotbal raději ani nechci vidět.

Co děláte rád ve volném čase?

Nejvíce času trávím s rodinou. Nemusí to být ani žádná sportovní aktivita, i když dcera to častokrát vyžaduje, ale kvůli manželce to musíme lehce balancovat. (úsměv)

Pokud se nepletu, tak máte blízký vztah k hokeji…

Hokej jsem hrál skoro do 18 let, takže vztah je velice blízký a hlavně pracuji s hokejovým vybavením, ale nyní není moc čas si ho zahrát.