Pavel Němeček (trenér Pardubic B): „Hlavně mě hrozně mrzí výsledek, kdy jsme si zápas prohráli téměř během minuty. Do druhé poloviny jsme chtěli vstoupit aktivně, ale z naší pohodlnosti jsme inkasovali dvě branky. Na začátku druhé části jsme si neuvědomili, že musíme do toho šlápnout. Nemůžeme čekat jak se zápas vyvine, to je pak jasné, že vás každý soupeř potrestá. Co se týče podzimní části tak celkově jsem byl spokojený s úvodem, kdy jsme hráli pohledný fotbal doplněný o bodové zisky. Pak se nám ale přestalo dařit a mrzí mě, že jsme to výsledkově nezlepšili ani v tomto posledním zápase. Myslím si, že jsme třeba nehráli špatně, ale spíše jsme to výsledkově nezvládali. Nějakou větší analýzu si musím udělat. Každopádně máme mladé hráče v týmu a přes zimní přestávku je třeba i nadále s nimi pracovat. Do jara máme co zlepšovat.“

Roman Oliva (trenér Živanic): „Myslím si, že se nám zápas proti pardubické rezervě podařil. Podali jsme dobrý výkon doplněný především o zodpovědnost a splněné taktické pokyny. Dalo by se říct, že jsme soupeře do ničeho nepustili. O utkání především rozhodla dvouminutovka, kdy jsme dvakrát skórovali Závěr jsme si pak zkušeně pohlídali a po zásluze zvítězili. Co se týče celkově podzimu, tak s tím jsme samozřejmě nespokojení. Především co se týče bodového zisku. Na domácím hřišti jsme pouze jednou vyhráli, což je zklamání. Máme hodně jednobodových zisků, jelikož jsme dělali naprosto zbytečné chyby.“

Krajský přebor

Lázně Bohdaneč – Holice 2:2

Tomáš Jupa (sekretář Lázní Bohdaneč): „Začátek se nám příliš nepovedl a po první chybě nás hned hosté potrestali. Naši kluci se ale brzy oklepali a do poločasu výsledek otočili. Ve druhé půli jsme dovolili soupeři srovnat a na další změnu skóre už na těžkém terénu nebyly síly. Všichni zasluhují pochvalu za bojovnost.“

Kamil Řezníček (trenér Holic): „Na tomto utkání nemá smysl co rozebírat. Jednalo se o náročné utkání na těžkém terénu, které skončilo zaslouženou remízou. Chvíli jsme byli lepší my a poté zase Bohdaneč. Jednalo se spíše o boj na hřišti, než pohledný fotbal.“

Pardubičky – Lanškroun 0:2

Luboš Pilař (trenér Pardubiček): „Zápas se nám moc nepovedl. Sice jsme měli v prvním poločase územní převahu, kopali jsme spoustu rohů, ale bohužel jsme z toho nic nevytěžili. Druhý poločas se nám vůbec nepovedl, hosté dobře bránili a čekali na naši chybu. Ta přišla v osmašedesáté minutě, kdy jsme nedostoupili hráče a ten rozhodl výsledku.“

GLOSA Tomáše Macha: Jaký byl fotbalový podzim?

Podzimní část fotbalových soutěží je dohraná. Je tedy na čase si zhodnotit jak se dařilo týmům na Pardubicku. Důležité je poznamenat, že se soutěže obešly bez větších problémů a po dvou covidových ročnících se jedná o zadostiučinění. Začněme týmy ve třetí nejvyšší fotbalové soutěži. Pardubická rezerva vstoupila do ročníku výborně, když během prvních pěti zápasů nasbírala devět bodů za tři remízy a dvě výhry. Vypadalo to, že se svěřenci trenéra Němečka nebudou muset bát o setrvání. Opak však je pravdou. Od té doby to šlo s rezervou z kopce a ve zbylých deseti utkáních bodovala pouze dvakrát! Pardubice tak budou muset přezimovat na čtrnáctém místě s čtyřbodovým náskokem na sestupové příčky. Vesměs podobná písnička se „hrála“ i v nedalekých Živanicích, byť s trochu jinými notami. Z patnácti zápasů bodoval tento tým hned devětkrát, ale nutno podotknout, že vyhrál pouze dvakrát. Živanice se tak staly pomyslným remízovým králem. V jarní části mají však z čeho čerpat. Jejich výkony byly povedené, jen několikrát chyběl kousek štěstí. Kaňkou na podzimní části pro živanický celek je dlouhodobá absence Davida Petruse, který vyfasoval roční zákaz za údajné hrubé urážení rozhodčího. Do jarní části soutěže vstoupí z dvanácté příčky. Podívejme se také na krajský přebor. Tam válcuje soutěž tým z Horních Ředic. Především díky návratu Jiřího Janouška opět na hřišti dominuje a má nakročeno k postupu do Divize. Ale pozor! V těsném závěsu mají Libišany, které jsou sice nováčkem soutěže, ale vůbec to tak nevypadá. Ty se mohou spolehnout na řadu známých jmen a své soupeře většinou poráží velmi vysokým rozdílem. V čem pokulhávají, tak je to defenziva, kvůli které jsou „až“ druhé. Každopádně se ale napříč všemi kluby na Pardubicku prezentují nejpohlednějším fotbalem a návštěva jejich zápasu vždy stojí za to… V našem výčtu nesmíme zapomenout ani na Holice, které se stabilně, jako každý rok, drží na horních příčkách krajského přeboru a konkrétně přezimují jako třetí v pořadí… Obrovské překvapení se koná v nejnižší krajské soutěži, tedy I. B třídě. Opatovice nad Labem vloni postoupily z okresního přeboru a hned dokázaly, že zaslouženě. Po třinácti utkáních se nacházejí na první příčce s pětibodovým náskokem na druhé Přelovice. V polovině sezony tak mohou pomýšlet na postup a to zaslouženě, byť to nebudou mít vůbec jednoduché. Na nejvyšší místo si brousí zuby také Přelovice, Choltice či Slatiňany.