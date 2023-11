Nejzkušenější hráč v orchestru. Devětadvacetiletý obránce Ondřej Vencl si vyzkoušel angažmá v nejvyšší slovenské fotbalové lize či zažil druholigové časy v Chrudimi. Postupem času se však rozhodl, že hráčská kariéra půjde stranou a vrátil se domů do rodných Pardubic. V třetí lize teď pomáhá týmu jako hráč, ale především je kondičním trenérem svých spoluhráčů. Jak spojuje tyto dvě role a co podle něj vede k zatím neúspěšným výsledkům jeho týmu? To se dozvíte v novém rozhovoru s osobností Deníku.

Ondřej Vencl (sedící na lavičce) už není pouze obráncem. V současnosti se našel v roli kondičního trenéra. | Foto: David Haan

Proti Zápům jste nenastoupil. Byl jste u týmu alespoň v jiné roli?

Když nehraji, tak se u týmu pohybuji v roli kondičního trenéra, respektive asistenta. Hráli jsme se specifickým soupeřem, který hraje dost důrazně a u rozhodčích mu to prochází. Prohráli jsme si to ale sami. Dostali jsme dvě branky z autového vhazování a třetí z rohového kopu. To je náš problém, na který doplácíme celý podzim.

Říkáte, že jste si branky dali sami. Dokážou se ti mladí kluci z toho ponaučit a postupně eliminujou chyby?

Jsou to všechno mladí kluci a zatím bohužel tam to ponaučení není. Kdyby tam bylo, tak nedostáváme pořád stejné branky, hlavně tedy po standardních situacích. My jim to stále opakujeme a pracujeme na tom, ale zatím ponaučení bohužel nepřichází.

Nechybí jim na hřiští někdo zkušený?

Určitě k těm hráčům nějaká zkušenost na hřišti patří, ale nechci říkat, že to musím být zrovna já. Když tam je deset juniorů, tak to musí být někde znát. Pak hrajete proti týmům, kde jsou hráči, kteří si prošli profesionálním fotbalem, což je znát. Na druhou stranu ti mladí kluci nenaberou zkušenost jinak, než že budou hrát.

Ondřej Vencl ještě v dresu Pardubic před odchodem do zahraničí.Zdroj: Deník/Luboš Jeníček

Kluci na ligu mají!

Chodí za vámi do kabiny kluci a chtějí od vás nějaké rady?

Osobně musím říct, že se mi to tolik nestává. V létě přišel kolega Ondřej Herzán, za kterým kluci chodí víc. Po tréninku s nimi i zůstává na hřišti a radí jim.

Jaká je tedy vaše role u týmu?

Ta role je stejná, jako minulý rok. Působím jako kondiční trenér. To, že nejsem v nominaci je dané tím, že poslední zápasy nastoupilo hodně kluků z A týmu a ti samozřejmě musí hrát. Vzhledem k tomu, že na pozici stopera máme dost hráčů, tak já už hraji méně.

Berou vás spíše jako trenéra či jako spoluhráče?

Těžko říct, to se musíte zeptat jich. Myslím si, že mě ale berou spíše jako spoluhráče. Já s nimi sice dělám rozcvičku a další kondiční cvičení, ale vše dělám s nimi.

Neberte to špatně, ale jak se cítíte mezi juniory?

Já se mezi nimi cítím dobře. Jsou mladí a energický. Samozřejmě někdy jim nerozumím a musím se jich ptát, co to vlastně říkají. Je ale super být mezi kluky, kteří na sobě chtějí pracovat a neustále se zlepšovat.

Jak hodnotíte podzimní část vašeho týmu?

Rozdělil bych to. Herní stránka je povedená. Hrajeme vcelku slušně a máme v týmu dobré individuality, kterým ale chybí již zmiňované zkušenosti. Potřebujeme u týmu vybudovat i někoho, kdo na sebe dokáže vzít výsledek. Pokud na jaře budeme ve stejné pozici, tak to nebude nic příjemného. Hodnocení té podzimní části tedy je, že herně to je dobré a výsledkově horší.

Vidíte v B týmu někoho, kdo má nakročeno do ligy?

Jednoznačně a těch hráčů tam je víc. Nebudu je však jmenovat (úsměv). Jsou to kluci, kteří jsou produktivní a umějí si vzít rady k srdci a postupem času, když budou odstraňovat chyby, tak mají na to jít do přípravy s A týmem. Teď tam jsou taky mladí kluci, ale dva tři roky nabírali také zkušenosti v nižších soutěžích. Od mládeže se tady pracuje dobře s hráči a je třeba, aby se ti kluci do hlavního týmu postupně dostávali.

Máte zkušenost s druhou ligou. Je podle vás rozdíl znatelný mezi těmito soutěžemi?

Já si to upřímně nemyslím. Mančafty na vrcholu třetí ligy by naprosto v klidu hrály druhou ligu. Tam je největší rozdíl v tom, že v té ČFL kluci chodí do práce a mají to spíše jako koníček. Můžeme vidět na příkladu Velvar, že naše Áčko dvakrát porazily. Proto si myslím, že přechod z třetiligového B týmu do ligy je možný.

Ondřej Vencl a Jakub HanákZdroj: DENÍK/Jiří Sejkora

Cesta kondičního trenéra

Nedávno jste si zahrál proti Chlumci, kde působí i vaši bývalí spoluhráči z Chrudimi. Jak vzpomínáte na toto střetnutí?

Jelikož jsme prohráli, tak jsem si to moc neužil. Jinak je ale příjemné, když se takhle potkám se starými známými.

Jak jste se našel ve funkci kondičního trenéra?

Když jsem přemýšlel, co budu po hráčské kařiéře dělat, tak jsem k tomuhle tíhl. Touhle cestou jsem se vydal i díky studiu vysoké školy. Vzhlédnul jsem se v pozici kondičního trenéra. Moc se mi líbí, když vidím, jak se ti kluci zlepšují. To mě na té práci baví nejvíce.

U týmu působíte ale také jako asistent. Co vám je bližší?

Mě celkově baví fotbal. Snažím se klukům dávat rady a chci, aby se naučili pracovat se svým tělem. Zpátky k vaší otázce. Obě ty funkce jsou za mě propojené. Jsem totiž názoru, že kondiční trenér by měl fotbalu také rozumět. Nedokáži tedy říct, co by mě více bavilo.

Chcete jednou přejít do role hlavního kouče?

Momentálně asi o tom nepřemýšlím. Studuji licenci vyloženě na kondičního trenéra a chtěl bych jít touhle cestou.

Ondřej Vencl.Zdroj: Karel Dvořák

Do pr… nikomu nelezu

K vašim angažmá. Z Pardubic jste zamířil na Slovensko. Jak na to období vzpomínáte?

Nejlepší časy jsem zažil opravdu na Slovensku, kde jsme v Nitře vykopali první ligu. Probíhala tam obrovská fotbalová euforie. Chodilo na nás spoustu lidí a zažil jsem tam opravdu krásné časy. Dokonce jsme hráli i play off proti Žilině o Evropu.

Co se dělo potom?

Šel jsem do Rakouska. V Nitře jsme se nedomluvili na podmínkách. Když teď vidím, jak to v Nitře dopadlo, tak mě to mrzí, je to hrůza.

Následně jste se přesunul již do Chrudimi. Jaké to bylo angažmá?

Za mě super období. Přicházel jsem ještě za trenéra Jirouska a bylo tam dost kluků, kteří v tom klubu vyrůstali. Hrál jsem tam i za trenéra Veselého, kdy se navázala spolupráce s Hradcem a jádro klubu stále tvořili hráči z východních Čech. Měl jsem to kousek od baráku a zažil jsem tam super zážitky.

I přes poměrně vysoké herní vytížení jste najednou zamířil do Zápů. Proč jste skončil na východě Čech?

Bylo to takové všelijaké. Nechci se k tomu úplně vyjadřovat. Ve zkratce jsme se nedomluvili na pokračování. Necítil jsem úplně zájem a rozhodně nejsem typ, který by někomu lezl do pr… Říkal jsem si, že buď se na fotbal vykašlu a nebo si zkusím něco najít. Na poslední chvíli se ozvaly Zápy. A musím říct, že se vůbec nedivím těm klukům, že tam hrají. Peníze jsou tam mnohdy lepší než ve druhé lize. Důkazem tomu je fakt, že mnoho hráčů z třetí ligy by naprosto v klidu mohlo hrát FORTUNA:NÁRODNÍ LIGU, ale finančně se jim více vyplatí mít civilní zaměstnání a do toho mít nějakou tu korunu za fotbal.

Ze Zápů jste se přesunul již zpátky domů. Jak se upekl váš přestup do Pardubic?

Poté, když jsem neměl kde trénovat, tak jsem se připojil k B týmu. Pavel Němeček se za mě přimluvil a vzal si mě jako kondičního trenéra k dorostu, abych mu pomohl. Tak jsem tu již zůstal (úsměv).

Co rád děláte mimo fotbal?

V první řadě musím říct, že toho času mimo fotbal moc není. Mám na starosti více kategorií a opravdu tím trávím spoustu času. Rád ale zajdu někam s přáteli, rád cestuji a trávím čas v přírodě.

Stíháte si zajít na fotbal v Pardubicích?

Když se nám to nekříží s našimi zápasy, tak jsme na každým utkání.

Co říkáte na A tým a nepřipomíná vám to vaši rezervu?

Dá se říct, že to je hodně podobné. A tým má větší starosti se střílením branek. V té lize je kvalita taková, že soupeři z ojedinělých šancí gól dají a nám se to bohužel moc nedaří. Ve finále je tedy hodnocení A i B týmu stejné. Obstojná hra, ale bodové zisky jsou malé.

Pro vás jako Pardubáka. Co pro vás znamená nový stadion?

Když se postavil, tak si prošel velkou kritikou. Pro běžného diváka tam není absolutně nic špatného. Nevidím tam chybu. Vždy se dá něco vylepšit, ale já jsem strašně rád, že máme stadion. Je hloupost, když někdo říká, že tam nepatří. Ten tam byl poslední desítky let. Je to ale dostačující stadion a co víc můžeme chtít, že tam můžeme chodit na ligu.