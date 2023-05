Nevzdávat se. Živaničtí fotbalisté si moc dobře uvědomují, že vzdávat se opravdu nemohou. Svěřenci trenéra Olivy v boji o záchranu tentokrát remizovali na hřišti boleslavské rezervy a poskočili na předposlední místo tabulky skupiny B ČFL. Po bodu sahali i fotbalisté pardubického B týmu. Němečkova družina na hřišti lídra drželi remízový stav až do závěru první půle. Brzy ve druhém poločase ale inkasovali a následně schytali prohru 1:4. Přečtěte si ohlasy trenérů níže v článku.

Pardubická rezerva (v modrém) se rvala se Žižkovem o bod, ale ve druhé půli se tento plán zhroutil jako domeček z karet. | Foto: Radek Klier

FK Mladá Boleslav B – TJ Sokol Živanice 2:2 (1:0)

Branky: 32. Mašek, 52. Mašek – 62. D. Pánek, 80. Kopecký. Sestava Živanic: Frydrych – Buriánek, Spěvák, Václavek, Nikodem – D. Pánek (78. Knespl), Langr /K/, Vobejda, Kopecký (90.+3 Mocanu) – Polák, F. Pánek (72. Svoboda).

Michal Buriánek (hrající sekretář Živanic): "V utkání se oba celky prezentovaly kombinační hrou a domácím se podařilo jít do dvoubrankového vedení. My jsme dokázali skóre srovnat a v závěru jsme dokonce sahali po třech bodech, ale žádnou příležitost už jsme nezužitkovali. Čekají nás poslední 3 kola a pokusíme se získat co nejvíce bodů, abychom si zajistili třetiligovou příslušnost i pro příští ročník."

FK Viktoria Žižkov – FK Pardubice B 4:1 (1:1)

Branky: 35. Klusák, 47. Bazal, 68. Súkenník (pen.), 81. Hanč (vla.) – 32. Huf. Sestava Pardubic: Šmíd – Rosa, Vencl (78. Hanč), Dostál, Sedláček - Jarkovský - Miláček (69. Kirchner), Šimek, Novák, Lima - Huf (59. Štichauer).

Pavel Němeček (trenér Pardubic B): "Hráli jsme proti soupeři, který má vysokou kvalitu a to povrdil. My jsme v prvním poločase dali z ojedinělé akce branku a šli jsme do vedení. Z hlediska výsledku pak bylo zásadní, že soupeř za krátkou dobu vyrovnal a z kraje druhého poločasu přidal branku na 2:1. Od té doby diktovali hru a my se bránili. Pro naše hráče to byla velká fotbalová škola. My musíme pracovat dál a soustředit se na zbývající zápasy."