Regionální výměna. Živanice se po zlepšených výkonech dostaly ze sestupových pozic. V posledním dubnovém kole získaly bod s Mostem a pod sebe na 15. pozici tak poslaly rezervu Pardubic. Svěřenci trenéra Němečka prohráli potřetí za sebou. Tentokrát nestačili na domácím hřišti na tým Brozan. Ohlasy zástupců klubů si můžete přečíst níže.

ilustrační foto | Foto: David Haan

Soubojový duel. Tak lze popsat utkání pardubické rezervy s Brozany. Duel byl vyrovnaný do konce první půle, kdy se trefil Schettl a poslal svůj tým do těsného vedení. Pardubicím však nevyšel ani vstup do druhé půle. Ve 48. minutě totiž navýšil skóre Chukwuma a vše nasvědčovalo, že rezerva prohraje třetí zápas v řadě. Svěřenci trenéra Němečka se však hnali za snížením, které přišlo. v 84. minutě se prosadil Lima z penalty. Další branku ale nepřidali a museli se tak smířit s těsnou domácí prohrou. Pardubice se tabulkou posunuly dolů na patnáctou sestupovou pozici, kde vystřídaly Živanice.

Zase ten Spěvák. Střelecky se živanické opoře pořádně daří. Opět se prosadil a byl jedním z klíčových mužů v remízovém utkání s Baníkem Most. Svěřenci trenéra Olivy ale museli dotahovat. Od 38. minuty doma prohrávali, když se trefil Pátek. Živanice si počkaly na vyrovnání do druhé půle, kdy se prosadil již zmiňovaný Spěvák. Velmi soubojové utkání ale pokračovalo i dál. Kubeš poslal zpátky Most do vedení, ale Vobejde na druhé straně opět srovnal. Zachránářský souboj tak nenašel vítěze a týmy se rozešly smírně. Živanice se alespoň mohou těšit z toho, že se přesouvají na nesestupovou pozici, kde je vystřídaly Pardubice B.

TJ Sokol Živanice - FK Baník Most - Souš 2:2 (0:1)

Branky: 63. Spěvák, 76. Vobejda – 38. Pátek, 73. Kubeš. ŽK: 3:3. Rozhodčí: Hodek – Kubec, F. Cihlář. TJ Sokol Živanice: Frydrych – Spěvák, F. Pánek, Vobejda, Buriánek, Nikodem, Polák (86. Knespl), Václavek, Langr (C), D. Pánek, Kopecký. FK Baník Most - Souš: Halouska – Zinhasovič, Novák, Bouguetouta (81. Skurovec), Štefko, Glaser, Kubeš (81. Novotný), Kibal (59. Novický), Maksić, Pátek (C), Vobecký.

Michal Buriánek (hrající sekretář Živanic): "V utkání jsme dvakrát prohrávali i přesto jsme ale sahali po třech bodech. Bohužel jsme za stavu 2:2 nevyužili dvě nadějné příležitosti a proto si připisujeme do tabulky jeden bod. Jednalo se o pohledný zápas, který svou kvalitou převyšoval třetiligový standard."

FK Pardubice B - SK Sokol Brozany 1:2 (0:1)

Branky: 84. Lima (pen.) – 43. Schettl, 48. Chukwuma. ŽK: 1:0. Rozhodčí: Havlík – Tesař, Janíček. FK Pardubice B: Markovič – Bernardo, Dostál, Hrnčíř, Sedláček, Jarkovský, Novák (82. Karch), Šimek, Miláček, Štichauer, Lima. SK Sokol Brozany: Němec – Soungole, Hasil, Schettl, Krátký, Chukwuma (65. Šup), Novotný (65. Čada), Bubeníček, Strada, Bechyně, Tichý (80. Matoušek).

Pavel Němeček (trenér Pardubic B): "Zápasy se rozhodují v pokutovém území a tam jsme bohužel nebyli důslední. Hra v poli je vcelku dobrá a koukatelná, ale nevyužijeme dobře rozjeté situace. Chce to více střelby a ještě více se tlačit do branky. V našem pokutovém území jsme pak vypadli z koncentrace a soupeř nás ihned potrestal. Je to škoda hlavně pro kluky, protože tam chybí odměna za předvedenou hru."