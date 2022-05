Fakta – branky: 19. Matějka, 60. Kubart, 90. + 2. Vít – 39. Tichý, 66. Hapal. Rozhodčí: Matějček. ŽK: 3:3. Diváci: 200. Poločas: 1:1.

Pardubice B: Boháč – Hrnčíř (45. Huf), Řehák (76. Hajník), Toml, Halász – Sychra (46. Jarkovský), Kubart, Štichauer, Rezek (62. Stýblo) – Matějka (46. Mareš), Vít. Ústí nad Orlicí: Jeřábek – Falta (33. Vácha), Chleboun, Koukola, Langer – Grygar, Hapal (90. Petrjánoš), Onije Chisom, Špatenka (86. Vošlajer), Tichý – Souček.

Týmy Pardubic a Ústí, které na sebe narazily, se prezentují pohledným a ofenzivním fotbalem, což značilo, že se bude od prvních vteřin na co dívat.

První gól zápasu se zrodil po průniku Rezka, který prošel přes dva hráče a přihrál Matějkovi, který měl snadnou práci a zakončil téměř do prázdné brány. Ústí srovnalo do poločasu, kdy Hapal nabil přesně proti noze Tichému a ten propálil gólmana Boháče.

Dvě minuty před poločasovou pauzou mohli jít hosté do vedení, ale únik Onijeho domácí brankář vychytal.

Po hodině hry domácí fotbalisté využili rohový kop a Kubart hlavou poslal Pardubice opět do vedení.

Vyrovnání ale přišlo vzápětí, kdy Hapal se postavil k trestného kopu a trefil se přes zeď dokonale. Právě Hapal pak měl na noze obrat, Boháč ale tasil skvělé zákroky a protože na Ústí si zasedle smůla a nechce se jí pustit, přišel pro ni kruté a pro béčko šťastné finále.

V nastaveném čase se do otevřené obrany prosadil Vít a tři body zůstaly doma.

Komentář trenéra Pardubic B, Pavla Němečka: "Pro náš tým velmi důležitá výhra, která se rodila těžce. První poločas byl z naší strany herně lepší. Hráči dobře pracovali v meziprostorech, jen někdy dostávali složité průnikové přihrávky. Zaslouženě jsme dali první branku a je jen škoda, že jsme si nechali vyrovnat. Do druhého poločasu jsme střídali více hráčů a trochu se to projevilo v naší sehranosti. Z dobře zahraného rohu jsme šli do vedení, ovšem opět nastalo vyrovnání. Soupeře to nakoplo, více se tlačil do ofenzívy a to nám paradoxně pomohlo. Měli jsme několik slibných protiútoků a v poslední minutě jsme gólově udeřili."

Ubráněné tři body

Živanice – Liberec B 1:0

Fakta – branka: 79. Petrus z pen. Rozhodčí: Baum. ŽK: 3:3. Diváci: 130. Poločas: 0:0. Živanice: Frydrych – Spěvák, Vobejda, Kakrda, Buriánek – Nikodem (46. Knespl), Petrus, Štěpánek (85. D. Pánek), Polák, Langr – Kopecký (90. + 2. F. Pánek).

Liberecká rezerva, značně posilněná o ligové hráče, přijela domácí Živanice očividně porazit. To dokazovala od prvních minut zápasu, kdy se tlačila do zakončení. Domácí spíše vyčkávali na brejky, ze kterých by udeřili.

První půlka byla spíše oťukávaná a žádná važnější šance ne a ne se objevit. Ke konci prvních pětačtyřiceti minut si hosté připsali jednu slibnou šanci, Frydrych byl ale svým zákrokem proti. Tento živanický gólman byl klíčovým faktorem, proč nakonec domácí zvítězili.

Obraz hry se příliš nezměnil ani po poločasové pauze. Živanice trpělivě bránily a vyčkávaly na správný okamžik, kdy soupeře zaskočit.

Jedinou a rozhodující trefu zápasu vstřelil kanonýr Petrus, jenž s přehledem proměnil nařízenou penaltu. ve zbylých minutách se hráči Slovanu tlačili dopředu ve snaze o vyrovnání, domácí ale změnu stavu nepřipustili.

Komentář hrajícího sekretáře Živanic, Michala Buriánka: "Liberec přijel posílen o řadu hráčů A týmu a pro nás to bylo velmi náročné utkání chudé na brankové příležitosti. Nakonec rozhodla 79. minuta, kdy po faulu brankáře Vliegena na T. Kakrdu suverénním způsobem skóroval, ze značky pokutového kopu, D. Petrus. Získali jsme cenné 3 body, kterých si velmi vážíme."