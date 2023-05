Tohle si zaslouží oslavy. Říkají si po úspěšném víkendu v FK Pardubice. Vyjma důležitého vítězství A týmu nad Zbrojovkou Brno, vítězstvím ženského týmu v derby nad Hradcem, ovládli svoje utkání i fotbalisté rezervy. V souboji B týmů totiž svěřenci trenéra Němečka porazili Mladou Boleslav 1:0. Naopak Živanice nestačily na Velvary, s kterými doma prohrály nejtěsnějším možným rozdílem.

Fotbalisté pardubické rezervy si připsaly důležité tři body do tabulky ČFL po důležitém vítězství nad B týmem Mladé Boleslavi. | Foto: Radek Klier

TJ Sokol Živanice - TJ Slovan Velvary 0:1 (0:1)

Fakta - branka: 14. Havránek. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Tryzna - Ježek, Fišer. Diváci: 110. TJ Sokol Živanice: Frydrych – Spěvák, Pánek, Svoboda (72. Kakrda), Vobejda (64. Polák), Buriánek, Nikodem, Václavek, Langr (C), Pánek (86. Knespl), Kopecký.

Michal Buriánek (hrající sekretář Sokolu Živanice): "Sehráli jsme utkání s velice kvalitním soupeřem, který po zásluze okupuje druhé místo. Zápas byl herně vyrovnaný, ale bohužel jsme si nevytvořili dostatečné množství šancí na vstřelení branky a po výstavním gólu soupeře jsme prohráli."

FK Pardubice B - FK Mladá Boleslav B 1:0 (1:0)

Fakta - branka: 15. Koukola. ŽK: 5:1 (Dostál, Rosa, Koukola, Kirchner, Sedláček - Tichý). Rozhodčí: Vít - Vojtěch, Bečvář. Diváci: 125. FK Pardubice B: Budinský - Rosa, Vencl, Koukola, Sedláček - Dostál - Kirchner, Novák (84. Kapanga), Šimek, Miláček (90. Karch) - Štichauer.

Pavel Němeček (trenér Pardubic B): "Z naší strany to nebylo možná příliš herně krásné utkání. Ale my jsme v zápase chtěli a potřebovali bodovat. Měli jsme velké štěstí, kdy soupeř neproměnil penaltu, ale na druhou stranu jsme si vytvořili spoustu brankových příležitostí, které jsme neproměnili. Cením si přístupu hráčů k utkání a byli za to odměněny."