Fakta - branky: 12. Costa Da Rosa - 50. J. Jelínek. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Lerch z Prahy (Švorc, Gunitš). Delegát: Walter z Prahy. Diváků: 85. Sestava Pardubic B: Budinský - Rosa, Vencl, Koukola, Sedláček - Darmovzal - Miláček (73. Kapanga), Štichauer, Jarkovský, Brdička - Huf (38. Karch).

K prvnímu jarnímu mistrovskému utkání juniorky přijely do ohrazenického areálu Zápy. Domácí do utkání dobře vstoupili a již ve 12. minutě šli do vedení. Hosté postupem času vyrovnali hru a na začátku druhé půle i skóre. Další branka již nepadla a tak se soupeři rozešli smírně 1:1.

První branka zápasu padla již ve 12. minutě, kdy se přesně trefil Rosa - 0:1. Ve 24. minutě na druhé straně Budinský výborným zákrokem zlikvidoval na roh gólovou střelu Kavalíra. Ve 38. minutě musel nuceně pro zranění střídat Huf a jeho náhradník Karch měl po dvou minutách na hřišti velkou šanci, ale odražený míč poslal těsně vedle. To již ale otěže zápasu začali přebírat zkušení hosté. Do šaten se však šlo za těsného vedení domácích. Jenže hned pět minut po přestávce hosté svoji převahu přetavili ve vyrovnání, kdy se po centru hlavou prosadil J. Jelínek - 1:1. Hosté i nadále hrozili, vypracovali si spoustu standardních situací, ale domácí obrana v čele s gólmanem Budinským odolali a pardubičtí si tak v úvodu jara připsali cenný bod.

Pavel Němeček, trenér Pardubic B: "V prvním mistrovském utkání nás čekal kvalitní a důrazný soupeř. V prvním poločase jsme byli herně aktivní a šli jsme po krásné brance Rosy zaslouženě do vedení. Vstup do druhého poločasu byl z naší strany vlažný. Pomalu jsme vystupovali na hráče soupeře a ten nás za to potrestal vyrovnávací brankou. Poté naší branku ohrožoval především po standardních situacích. My jsme pak měli dobré náznaky, ale v pokutovém území jsme měli málo hráčů a nedostali jsme se již do koncovky. Bod ale bereme."