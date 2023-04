OHLASY - ČFL: Velikonoční víkend se krajským zástupcům v třetí nejvyšší fotbalové soutěži povedl jen na půl. Slavit každopádně mohli fotbalisté pardubické rezervy, kteří vyhráli nad béčkem Teplic suverénním způsobem 4:0 a na předposlední Živanice mají náskok již sedmi bodů. To v Živanicích už důvody k radosti nejsou. Svěřenci trenéra Olivy prohráli v záchranářském souboji s posledním Benešovem a ztratili tak náskok na svého soupeře.

Teplická rezerva (ve žlutém) podlehla Pardubicím v zápase 21. kola ČFL 0:4. Foto: FK Teplice/Jaroslav Novák | Foto: Deník/VLP Externista

Začněme zápasem Živanic. Ty odehrály zápas v rámci 21. kola ČFL skupiny B na Velký pátek a nutno říct, že s trochou nadsázsky byly taktéž ukřižovány. V podání svěřenců trenéra Olivy se totiž jednalo o typický zápas blbec… Začátek utkání zastihl v lepší formě domácí Benešov a záchranářský souboj otevřel brankou Kulhavý. Východočeši ale neházeli flintu do žita a brzy srovnali zásluhou Štěpánka a dokonce se brzy jeho zásluhou dostali do vedení. Přestřelka pokračovala i dále a Kulhánek do konce první půle stav srovnal. Utkání po celý druhý poločas bylo vyrovnané a ani jeden z týmů se do výraznější šance nedostal. Zápas tak spěl do nerozhodného stavu, ale Benešov se v 91. minutě prosadil a urval tak tři body na svoji stranu. Díky vítězství se tak dotáhl na Živanice, na které aktuálně ztrácí pouhý bod.

Pardubická rezerva v tentýž den zajížděla na hřiště B týmu Teplic. Co se nepovedlo jejich sousedovi, tak Pardubice zachránily velikonoční víkend v podání krajských zástupců. Svěřenci trenéra Němečka totiž Teplice vyloženě deklasovali, když vyhráli 4:0. Utkání se především vydařilo mladému útočníkovi Filipu Brdičkovi, který se prosadil hned dvakrát. Na něj navázali po jednom gólu i Šimek a Novák a pohodlné vítězství bylo na světě. Východočeši tak udělali důležitý krok k záchraně, jelikož na předposlední Živanice mají náskok již sedmi bodů.

FK Teplice B - FK Pardubice B 4:0

Pavel Němeček (trenér FK Pardubice B): "Musím konstatovat, že toto utkání bylo z naší strany jednoznačně nejkvalitnější. Vzadu jsme byli dobře organizovaný a soupeře jsme do ničeho nepustili. Od soupeře létalo do pokutového území hodně míčů, se kterými si bez problémů poradil brankář Šmíd. Směrem dopředu pak byla každá naše příležitost nebezpečná. Velmi si cením naší produktivity v zakončení a byli jsme kvalitní i po herní stránce. Kluci za tento zápas zaslouží jednoznačně pochvalu."

SK Benešov - SK Sokol Živanice 3:2

Michal Buriánek (hrající sekretář SK Sokolu Živanice): "Do utkání jsme nevstoupili dobře a hnedka v 7. minutě jsme prohrávali. Poté jsme ale převzali otěže zápasu my a do 20. minuty zásluhou dvou branek Štěpánka skóre otočili, ale vedení jsme bohužel neudrželi. Druhá půle mnoho šancí nepřinesla, a tak rozhodla až dalekonostná střela z 92. minuty, která znamenala naši prohru."