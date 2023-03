Pardubickou rezervu rozradostnil v nastavení chumelenice žolík z dorostu Novák

Další krok k záchraně. V Pardubicích chceme hrát první i třetí ligu. Zdá se, že svou budoucnost začínají brát pevně do rukou mladí. Ti jsou nedílnou součástí rezervy, která se vydala na hory. Ne lyžovat, jak by se na konci jarních prázdnin zdálo, ale pro fotbalové body. I když počasí spíše připomínalo zimní sporty. Nakonec se celek z roviny adaptoval na sněžné podmínky velmi rychle a z půdy jabloneckého béčka si odvezl všechny body. Záslouhou žolíka dorostence Nováka. Ten symbolicky vystřídal "kmeta" Jeřábka, který se vrátil do hry po dlouhodobém zranění.

Dlouholetý kapitán pardubické áčka Jan Jeřábek nabírá po dlouhodobém zranění zápasovou praxi v béčku. | Foto: Ladislav Nussbauer