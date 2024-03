„Tím, že jsme teď vyhráli, tak můžeme být určitě spokojeni. Možná jsme měli zvítězit i v prvním domácím zápase s Mostem. Mohli jsme mít šest bodů a byli bychom ještě spokojenější. Těší mě, že jsme ani v jednom utkání nepropadli. Čtyři body pro začátek jara jsou každopádně dobré,“ říká Němeček v rozhovoru pro Deník.

Fotbalisté pardubické rezervy zvládli domácí zápas Mladou Boleslaví. Domácí trenér Pavel Němeček.

Odměna za snahu

Jak byste reagoval, kdyby na vás někde vyskočil novinový titulek: Tři neproměněné penalty v jednom zápase?

V první chvíli bych se pousmál. Na druhou stranu, kdo nikdy nehrál fotbal, tak to má s těmi soudy jednodušší a exekutory pokutových kopů má za nešiky. Ale prostě se stává, že se penalta nepromění. Je pravda, že tři v jednom je extrémní záležitost.

Zažil jste někdy jako televizní divák, aktivní hráč či trenér tři zahozené desítky v jednom utkání?

V penaltovém rozstřelu určitě ano. Dokonce i to, že stejný hráč, který nedal pokutový kop v řádné hrací době, neproměnil svůj pokus ani v penaltové loterii. Nicméně v devadesáti minutách normálního času asi ne. Přesněji řečeno, si žádný takový podobný zápas nevybavuji.

Váš tým zahrával dvě penalty. Jak jste viděl situace, které jejich nařízení předcházely?

Zrodily se po situacích, které ofenzivním hráčům, jak se říká, vtloukáme do hlav. V obou případech vnikl Dan Pandula neohroženě do pokutového území. Těsně před gólmanem si míč píchnul, i za cenu nějakého zranění. Ale šel tam prostě velmi dobře, odvážně a za tu snahu byl odměněn.

Neztroskotali. Mladíci z pardubické rezervy napodobili své vzory z vlajkové lodi

A pokutový kop proti vašemu týmu?

Ve druhém poločasu jsme měli lavičku dál od naší brány. Viděl jsem kontakt někde na hranici šestnáctky. Nedokážu ale posoudit, kdo do koho kopl, jestli tam byl míč. Rozhodčí odpískal faul. On je pánem na hřišti.

Jste v tomto ohledu rád, že na zápasech třetí ligy není přítomen video asistent rozhodčího a arbitři si za své verdikty zodpovídají sami?

Vzhledem k tomu, co se v posledních kolech děje v prví lize, tak ano. Myslím si, že VAR nepracuje úplně tak, jak to bylo ze začátku míněno.

Hráči i trenéři se začínají ztrácet v tom, co je ruka, co je faul. Vy jste toho něco po trávnících naběhal, takže můžete posoudit, co prožívají?

Je to pro ně čím dál tím horší. Ve hře se objevuje spousta věcí, kdy může být nařízená penalta. A pak se za stejné nekope. Nejvíce diskutabilní je, v jaké poloze může být ruka. Situace u videa řeší lidé, kteří mají záběry z více kamer a jsou v klidu. Záleží čistě na nich jaký vynesou verdikt. Ten rozhodovací proces je opravdu složitý pro trenéry i hráče.

Klukům to nebudu vyčítat

Zpět do utkání proti mladoboleslavské juniorce. Máte určeny penaltové střelce?

Exekutory přesně neurčujeme. Každý z vybraných před zápasem se může cítit v tu chvíli jinak. Je ale dobře, že si na penaltu věří. To, že ji pak nepromění, je druhá věc.

Mluvíte s hráči v kabině o tom, že ten kdo je faulovaný, by neměl penaltu zahrávat? Jako v případě Daniela Panduly. Nebo na podobné pověry nevěříte?

Bavili jsme se potom hned po zápase. Něco v tom smyslu, že jsou taková nepsaná pravidla. I když to také neplatí úplně. Dotyčný byl faulován, ještě nemusí být zcela v pořádku a stejně si vezme míč. Asi se objevují malé indicie, které ovlivňují toho, kdo penaltu zahrává. Je to určitě o sebevědomí hráče, což je super, že ho naši hráči mají.

Pandula není tak ostříleným borcem, aby šel po první neproměněné penaltě i na druhou. Nebo snad chtěl jít na opravu?

To se přiznám, že nevím. Evidentně ale hned nešel. Byl si vědom toho, že nedal a nechal to na jiné.

Není celkem běžné ani to, aby se k míči postavil střídající hráč. Navíc Jan Novák nepobyl na hřišti ani dvacet minut.

Je to pravda. Na druhou stranu je to hráč s výbornou kopací technikou. Tak to vzal na sebe. Tohle určitě oběma klukům vyčítat nebudu.

Nezužitkovali jste dvě penalty a v nastavení ji foukl rozhodčí proti vám. Neomývali vás na lavičce?

(smích) V tu chvíli jo. Nevěřil jsem tomu. Sedl jsem si na střídačku, otočil se a raději se nedíval. Vlastně jsem se nekoukal ani na ty naše. Každopádně to byly nervy. Když ji nedali, tak jsem si fakt zhluboka oddychl. Dostat gól z penalty ve druhé minutě nastavení a ještě před tím, když jsme dvě neproměnili, to bylo příliš silné kafe.

A teď to Pardubice zavřou… Prozatímní trenér Němeček v sobě nezapře obránce

Devátou remízu v sezoně jste tedy nezaznamenali. V tříbodovém systému se jeden bod za remízu moc nevyjímá, viďte?

Co si budeme povídat, určitě nechceme pořád remizovat. Chtěli jsme už konečně vyhrát. Vždyť se jedná o naši první výhru v tomto soutěžním ročníku. Na druhou stranu náš tým je mladý. Takže do každého utkání jdeme s tím, že každý bod je dobrý. Nechceme se motat úplně dole v tabulce do konce soutěže.

V zápase s rezervou Mladé Boleslavi jste hráli o šest pomyslných bodů. Po výhře jste ji přeskočili v tabulce. Jaký to byl zápas?

Jednalo se o vyrovnaný zápas. Oba soupeři si vytvořili nějaké šance, tedy pokud pominu ty penalty. Hrály spolu mladé týmy, které chtěly hrát fotbal, jenže šance prostě neproměnili. Jsou to mladí kluci, takže jsou někdy zbrklejší. Být na hřišti nějaký zkušenější hráči, tak góly po některých situacích možná padnou.

Jedinou branku, za to aspirantskou na gól měsíce, vsítil Štěpán Machů. Asi se za tu parádu finančně prohne…

To vůbec nevím, jak to kluci mají. Ta střela ale prostě byla krásná. Snažíme se hráče ke střelám z dálky nutit, i když se samozřejmě říká, že z podobných prostorů moc gólů nepadá. Naši kluci umějí vystřelit. Když balon trefí s razancí, tak s tím gólmani mají co dělat.

Jestli se on nechodil vloni koukat na Dominika Janoška…

(usmívá se) Je to možné.

S hráči áčka bez problémů

V jarní části jste ze tří zápasů získali čtyři body. Jste spokojený se vstupem do druhé poloviny soutěže?

Ano. Můžeme být spokojeni. Tím, že jsme teď vyhráli, tak určitě. Možná jsme měli zvítězit i v prvním domácím zápase s Mostem. Mohli jsme mít šest bodů a byli bychom ještě spokojenější. Těší mě, že jsme ani v jednom utkání nepropadli. Čtyři body pro začátek jsou každopádně dobré.

Máte k dispozici vcelku zajímavý tým. Napadlo vás někdy, že budete jako kouč béčka v ČFL trénovat Kamerunce, Brazilce?

Je to trend poslední doby. Hráčů je na ostatních kontinentech hodně. Konkrétně afričtí hráči se snaží dostat do Evropy, protože kolikrát chtějí utéct z mizerné životní situace. Podle mě se to jen tak nezmění. Těch mladých kluků bude čím dál tím víc.

První tým FK Pardubice hraje čtvrtou sezonu ve FORTUNA:LIZE. Jaké to je, když hráči z áčka dostanou befel jít hrát jen třetí ligu?

Musím říct, že je to v pohodě. Jejich přístup a komunikace s nimi jsou bezproblémové. Většinou se jedná se o kluky, kteří tolik v áčku nehrají. Je na nich vidět, že mají chuť hrát. Mně jako trenéru to ukazuje, že jdou rádi do prostředí, kde se chce hrát fotbal, kde se dobře pracuje. Oni nám prostě chtějí pomáhat. Jestli se jim zápas vydaří, či nevydaří, to je druhá věc. Když to shrnu, tak ve spolupráci nevidím žádný problém.

Jak se Živanice a Pardubice B připravují na fotbalové jaro

Jinými slovy jsou to profíci a jdou si to odmakat i do béčka.

Přesně tak. Ale opakuji, není to jen o tom, že jdou z povinnosti zápas odehrát. Chtějí nám pomoct, když vidí, v jaké jsme situaci. Berou za svoje, že se prostě o něco hraje.

Rovněž áčko se momentálně nenachází v lichotivé situaci. Neříkáte si, to nemůže být chvilku klid? Nemůže to být vyvážené, abyste si více mohli vyměňovat hráče?

Bylo by to skvělé. Situace je však stejná pro oba dva týmy. Musíme si uvědomit, že oba mančafty jsou hrozně mladé. Kluci de facto pořád sbírají zkušenosti. Logicky se objevují výkony. Jak nahoře, tak dole u nás. Bohužel to tak nyní je.

Na základě zimní přípravy a tří jarních duelů, jaké jsou vyhlídky vašeho týmu? Kolik sestupuje týmů?

Podle mě zatím sestupuje jeden z každé skupiny ČFL. Pak bude záležet na tom, kolik bude padat týmů ze druhé ligy. A naše vyhlídky? Vidím to pozitivně, samozřejmě. Dva góly ze tří jsme dostali, ze standardních situací. Jak proti Mostu, tak proti Jablonci. To jsou zase věci, které si mladí kluci musí na hřišti prožít. Musí si to prožít i ty chyby, i když nás stojí body. Na druhou stranu musím zaklepat, že gól dokážeme dát skoro v každém zápase. A to je obrovská pomoc.