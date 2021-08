„Rád se sem vracím, cítím se na tomto hřišti pořád jako doma. Jsem rád, že se to povedlo celému týmu. A po dlouhé době jsem vstřelil nějaké góly. Od toho tam jsem,“ měl čtyřiatřicetiletý Petrus dobrou náladu po utkání třetího kola ČFL.

Tři góly jste vstřelili už během prvního poločasu, hráli jste uvolněně. Vycházelo vám to podle představ?

Začátek se nám úplně nepovedl, Pardubice zase nehrály tak špatně. Nám hodně pomohl první gól, kdy soupeř možná znejistěl. My už jsme pak věděli, jak na ně chceme hrát. Myslím, že se to ukázalo jako správná cesta.

Po přestávce jste zkompletoval hattrick. Které ze tří zakončení pro vás bylo nejjednodušší?

Nejsnadnější byl gól, když mi to Niki (Jan Nikodem) nahrál před prázdnou bránu. I když i to jsem schopný překopnout, teď se to povedlo.

A třetí zásah, kdy jste byl sám před brankářem?

Ten poslední? Celou dobu jsem myslel, že ho budu přehazovat, ale gólman si vůbec nesedal. Bylo tam už málo místa a se štěstím to tam prošlo. Podle mě žádný gól extra hezký nebyl. Ale všechny platí.

V týmu Živanic je více hráčů, kteří prošli Pardubicemi. Před nedělním zápasem byly vypsány prémie. Na co se mohou spoluhráči těšit?

Určitě na nějaké občerstvení. Předpokládám, že větší, protože nás tady je opravdu hodně, kteří jsme Pardubicemi prošli. To je normální, rádi něco dáme.

Pro vás známé tváře najdete v současném pardubickém týmu spíše na střídačce než přímo mezi hráči. Je to tak?

Ano, na hřišti jsem znal snad jen Hrnce (Štěpán Hrnčíř) v bráně. Trenéry a další lidi kolem pardubického fotbalu samozřejmě vždy rád uvidím. Prožil jsem tady nejlepší část své kariéry. Nemám žádný důvod k tomu, abych se sem nerad vracel.

Poslední dva ročníky ČFL se nedohrály. Jak se osobně cítíte na začátku nové sezony?

Hrozně (usmívá se). Nedokážu odhadnout na kolika procentech své obvyklé kondice nyní jsem. Mám limit zdravotní i časový, kvůli práci. Potřeboval bych intenzivní měsíční přípravu, pak by to bylo dobré. Na druhou stranu bylo při zápase vedro, ještě jsem to zvládl. Kdybych měl natrénováno víc, bylo by to ještě lepší.

V derby jste odehrál přes šedesát minut. Zdálo se, že se potom ozval zmiňovaný zdravotní limit…

Udělal jsem špatný pohyb, trochu mě píchlo v operovaném koleni. Na to musím být opatrný, protože mi to pak otýká. Na lavičce máme další šikovné kluky, tak nebyl důvod, abych to rval přes závit.

Z prvních tří zápasů nového ročníku máte šest bodů. Jaké jsou plány Živanic pro tuto sezonu?

Nebyly vyhlášené žádné konkrétní cíle, jako každý rok se začátek musí chytnout. My jsme na úvod prohráli, tak jsme ve druhém kole doma potřebovali vyhrát. To se povedlo, teď jsme to potvrdili výhrou venku. Soutěž je vyrovnaná, nyní nás čekají Přepeře. To je podle mě jeden z nejsilnějších týmů. Uvidíme. Je to fráze, ale půjdeme zápas od zápasu.