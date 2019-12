Po polovině sezony jsou pardubičtí fotbalisté v šestnáctičlenné soutěži na čtrnácté pozici. „Nepropadli jsme, ale body jsme někdy zbytečně poztráceli,“ říká v rozhovoru KAMIL ŘEZNÍČEK, trenér pardubického béčka.

FK PARDUBICE B: 14. místo, 16 bodů, skóre 24:34

Jak hodnotíte umístění v polovině sezony?

Jako nováček jsme do soutěže nevstupovali s přehnanými ambicemi. Věděli jsme, že soutěž bude těžká a v určitých věcech pro nás i složitá. Dali jsme si interní cíl a chtěli jsme mít po podzimu kolem dvaceti bodů. Tuto metu jsme nesplnili, chyběly nám k tomu čtyři body, které jsme poztráceli ve slibně rozehraných zápasech. Chtěli jsme se vyhnout bojům o sestup, to se nám podařilo jen částečně. Sice na sestupové příčky máme určitou bodovou rezervu, ale nedá se říct, že jsme z toho venku. Na jaře nás bude čekat spousta práce.

Jak jste byl spokojen s herním projevem týmu?

Co se týče herní stránky, tak se nám oproti loňské sezoně rozpadla kostra mužstva, což bylo dost výrazné. Plnili jsme funkci rezervy, každý zápas se hrál v jiné sestavě. Hráči neměli zažité automatismy, přesto jsme po herní stránce vyloženě nepropadli. Trochu se to projevilo v utkání s Mladou Boleslaví, kde jsme dostali šest gólů. Zápasy jinak byly vyrovnané. Nepropadli jsme, na to musíme stavět dál.

V České fotbalové lize jste hráli jako nováček. Jak velký rozdíl jste vnímali mezi třetí ligou a divizí?

Obrovský rozdíl. Třetí liga už se podle mě blíží i druhé lize, je to více profesionální. V kádrech rezervních týmů jsou i hráči, kteří vlastně jsou profesionály. V dalších týmech jsou fotbalisté, kteří mají zkušenost z vyšších soutěží. ČFL je kvalitnější, silovější a důraznější. Na vše je méně času. Na rozdíl od divize jsme nyní nenarazili na slabšího soupeře. I když jsme hráli proti Brozanům, které jsou poslední, tak zápas byl do poslední chvíle vyrovnaný. Rozhodlo se až v závěru.

ČFL je tedy pro Pardubice celkově přínosem? Hráči širšího kádru hrají kvalitnější zápasy?

Podle mě stoprocentně. Nechci říct, že v divizi k tomu přistupovali špatně, ale ti hráči si byli vědomi svých kvalit. Tady je soutěž tak kvalitní, že se musejí vydat na maximum. Prostor pro pro podcenění tady rozhodně nebyl. I kvalitou se třetiligová soutěž blíží druhé lize, pro hráče áčka je to přínos. Herní praxe byla dost slušná. Kdo k tomu přistupoval zodpovědně, tak potom neměl problém naskočit v áčku. Třeba jako Zifčák, který přešel plynule do základní sestavy. Na druhou stranu je to zkušenost i pro mladé hráče, kteří si tuto soutěž osahali.

Nejvíce gólů na podzim vstřelil Ladislav Mužík. Byl podle vás v zápasech rozdílovým hráčem?

Láďa Mužík pro nás byl na podzim klíčový hráč. Když nastoupil, tak byl tahounem. Škoda, že se k němu nepřidali ještě někteří další hráči. Musím taky pochválit všechny gólmany. Ať to byl Šmíd, Hrnčíř, Vyhnánek, na ně jsme se mohli spolehnout.

Váš tým je samozřejmě závislý na hráčích ze širšího kádru A mužstva. Jak vlastně funguje béčko?

Letní přípravu jsme začínali ještě v dostačujícím počtu, ale během úvodních tří mistrovských kol se to snížilo na nějakých sedm použitelných hráčů, navíc do toho přišla ještě zranění. Podzim jsme dohrávali se třemi kmenovými hráči béčka, které jsme doplnili o kluky, kteří hráli v dorostu. Tréninkový proces máme zajištěn společně s týmem U18, ale vyloženě o kádru béčka se moc bavit nemůžeme.

Někdy se sešly zápasy obou týmů ve stejný termín, béčko potom muselo nastoupit v okleštěné sestavě. Jak jste tyto zápasy zvládli?

Třeba do Jablonce a Ústí nad Orlicí jsme jeli v hodně okleštěném složení a herně jsme vůbec nepropadli. V Ústí jsme sahali po bodu, nebyl nám ještě uznán gól. V Jablonci jsme kromě začátku neodehráli špatný zápas, když se podíváme, v jaké sestavě soupeř nastoupil. Jediný zápas, který nám nevyšel, byl ten s Mladou Boleslaví, kdy jsme doma inkasovali šest branek. Zase to byl zápas otevřený, mohli jsme sami šest gólů dát, Boleslav byla produktivnější. Mrzí mě jen utkání s Teplicemi, které jsme doma prohráli. Kdybychom uspěli, tak jsme Teplice udrželi pod námi s větším bodovým odstupem.

Jaké zápasy byly naopak nejpovedenější?

Doma proti Velvarům, slušný zápas jsme odehráli i s týmem Brozan. Venku jsme perfektně odehráli duel v Liberci, kde jsme nad posíleným soupeřem vyhráli 2:1. Tyto zápasy se nám povedly, a to i výsledkově.

Jaké vyhlídky máte v tuto chvíli pro jarní část sezony?

Na jaře musíme udělat všechno pro to, abychom měli jistotu a nemuseli se do poslední chvíle strachovat o sestup. A dál fungovat spolu s A týmem, ta spolupráce byla na podzim dobrá. Je však potřeba, aby se sestava ustálila. Uvidíme, jak na tom bude dorost, abychom zase zapojovali co nejvíce mladých fotbalistů, aby si zvykali na dospělou soutěž.