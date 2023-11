ROZHOVOR/Nezapomněl aneb dobří holubi se vracejí. Vypustí je do světa a oni si po čase…

Samozřejmě i pro něj se jedná o novou situaci. Na rozdíl od první ligy chodíme do zaměstnání a trénujeme jen čtyřikrát týdně. Tudíž má na práci s mužstvem méně času než byl zvyklý v lize, kde se trénuje vesměs dvoufázově. Každopádně tréninkový proces je kvalitní a trenér klade důraz na jeho vysokou intenzitu.

Aplikuje trenér Krejčí prvky z první ligy? Jde to vůbec na amatérské úrovni?

To je pochopotelně riziko a historicky se nám to také několikrát stalo. Naštěstí jsme se s tím v rámci možností vždy vypořádali. Každopádně pro zimní přípravu máme za cíl udržet stávající kádr plus ho o jedno až dvě jména posílit.

Ale co když vypadne ze setavy více hráčů kvůli zranění, nemoci, trestu?

Každá mince má dvě strany. Samozřejmě bychom si dokázali představit, že budeme mít kádr o jednoho až dva hráče širší. Zároveň je potřeba nezapomínat na to, že nemáme béčko a tím pádem je složité zajistit herní vytížení pro hráče, který by byl třeba patnáctý až dvacátý v pořadí. Dost potenciálních hráčů tato skutečnost odradí a třeba raději zůstanou o úroveň níž v divizi.

Nicméně na podzim naskočilo do hry jen osmnáct hráčů včetně gólmanů. Není to na třetí ligu příliš úzká rotace?

Jsme si vědomi, že nemáme nejmladší kádr, ale kvalitou a zkušenostmi patří minimálně do středu tabulky. O tom jsem přesvědčen.

Po minulé sezoně oznámil svůj konec na trenérské židli pan Oliva a tak vedení klubu vrhlo síly do hledání nového hlavního trenéra. Prioritou bylo získaní pana Krejčího. To se povedlo dotáhnout do už v závěru loňské sezony. Nový trenér pak potřebuje, a určitě ho ještě dostane, dostatek času na to, aby mohl mužstvu vtisknout svůj rukopis. Aby se ho pokusil předělat k obrazu svému. Nesmíme také opomenout fakt, že přišlo pět nových hráčů a někteří naopak klub opustili.

Co jste pro změnu vrátit Živanice, kam historicky patřily, udělali?

„Většinou, když se změní hlavní trenér, tak nastává řada změn jak po stránce taktické, tak co se týče nároků trenéra na hráče. Pan Krejčí některé detaily hry vidí jinak a postupně je dostává do mužstva, což se začalo naplno projevovat ke konci podzimu. S tím ruku v ruce přišla série dobrých výkonů a poslední čtyři zápasy bez prohry,“ říká čtyřiatřicetiletý bek v rozhovoru pro Deník.

Přinesl něco nového do živanické hry?

Většinou, když se změní hlavní trenér, tak nastává řada změn jak po stránce taktické, tak co se týče nároků trenéra na hráče. Předchozí trenér Oliva zde odvedl výbornou práci a za šest sezon zanechal v mužstvu svou stopu. Trenér Krejčí některé detaily hry vidí jinak a postupně je dostává do mužstva. To se začalo naplno projevovat ke konci podzimu. Tím ruku v ruce přišla série dobrých výkonů a poslední čtyři zápasy bez prohry.

Na spalování se podílí většina

Jaké jsou příčiny neutěšeného umístění?

Podle mého názoru jsme řadu bodů poztráceli v závěrech utkání z důsledku snížené koncentrace. A poté nízká produktivita směrem ke střílení branek. Jedním z přání je, abychom na konci sezony měli třeba čtyři hráče, kteří vstřelí šest a více branek. To by se to určitě kladně podepsalo na bodovém zisku a umístění v konečné tabulce.

Jeden to splnil už za polovinu sezony. Jenže k šestigólovému Lukáši Kopeckému se nikdo ani zdaleka nepřiblížil.

Lukáš je střelec odjakživa a potvrzuje to každou sezonu. Jsme rádi, že ho v mužstvu máme a vystře-lil nám řadu bodů. Nicméně musí se k němu přidat i další, protože nemůžeme být gólově závislí na jednom hráči.

Devatenáct branek v patnácti zápasech. Co vězí za tím, že nedáváte góly?

Nedáváme takové množství branek jako jsme byli zvyklí. Šancí si vytváříme dostatek, ale ne-dokážeme je přetavit v góly. Ale aby to nevypadalo, že je chyba jen v ofenzivních hráčích, tak to v žádném případě. V moderním fotbale všichni útočí a zároveň všichni brání. Na spalování šancí se podílí většina hráčů, kteří v podzimní části nastoupili.

Lze najít na vašem podzimním vystoupení nějaká pozitiva? Obdrželi jste jenom jednadvacet branek.

Když pominu utkání na béčku Hradce Králové a v Chlumci nad Cidlinou, kde jsme inkasovali po třech brankách, tak obranná činnost celého mužstva byla na solidní úrovni. Dalším pozitivem je zlepšení a zabudování mladých hráčů z našeho kádru do sestavy.

Teď jste mi přihrál další otázku. Dříve Živanice disponovaly zkušenými hráči. Trenér Krejčí se nejvíce proslavil tím, že dával šanci mládí. Co v novém klubu?

Myslím, že na herním vytížení hráčů jako jsou Zvěřina (ročník 2002), Pilný (2001), Svoboda (1999) je jasně vidět, že pan Krejčí mladý hráčům dává dostatek prostoru a šancí.

Prohráváte vesměs o jeden gól nebo remizujete. Vychází to spíše z obranné taktiky. Ve smyslu nejlépe neinkasovat?

To určitě ne. Trenér hráče nabádá v útočné kombinační hře, ale samozřejmě musíme myslet i na obranu. Každý trenér by byl šťastný, kdyby jeho mužstvo žádné branky nedostalo (pousměje se).

Živanice vždy hrály atraktivní útočný fotbal. Na obou stranách padalo hodně branek. Jde to i pod trenérem, který se zaměřoval spíše na defenzivu?

Nemohu úplně posoudit na co se pan Krejčí zaměřoval v předchozích klubech, ale trenér musí vycházet z toho, na co má hráčský materiál. Určitě ale chceme dávat více branek a trenéři hráče nabádají k útočné hře čemuž nasvědčuje i množství šancí, které si vytváříme.

Jeřábkovi jsme učinili nabídku

Doma jste zaznamenali v celku solidní bilanci. Je to tím, že cítíte vyšší zodpovědnost před vlastními fanoušky?

Nemyslím si, že je to v zodpovědnosti, ale na našem hřišti si asi dovolíme více. Zároveň soupeři se podvědomě zatáhnou a nechají nás hrát naši hru.

Naopak venku jste dosáhli příšerné bilance. Jen dva body z jednadvaceti. Čím si to vysvětlujete?

Co se týče bodového zisku, je to opravdu tristní bilance. Paradoxně kromě zápasu ve Velvarech (0:2) jsme vždy prohráli o jednu branku. V ČFL se venku těžko vyhrává na jednu vstřelenou branku a to byl náš hlavní problém.

Živanicím bývalo jedno, kde hrajete. Doma i venku plus minus nastejno. Co se změnilo?

To kdybychom věděli, tak to budeme dělat jinak (hořký úsměv). Bohužel kromě problému se střílením branek jsme ve většině venkovních zápasech ještě laciné góly inkasovali.

Kterého výsledku si nejvíce ceníte a za který byste si nejraději neviděli?

Velmi cenné je vítězství nad Ústím nad Labem a poté remízy v Zápech a Pardubicích B proti velmi kvalitní sestavě soupeře. Ve všech třech utkáních jsme podali výkony, které bychom zhruba chtěli předvádět. Naopak nejhorší fotbal jsme předvedli v České Lípě , ale i tam jsme paradoxně mohli a měli bodovat.

Ještě před sezonou jste měli políčeno na posilu snů. Ve hře nebyl nikdo jiný než Jan Jeřábek. Nabízelo se spojení s Krejčím z dob v první lize. Jednali jste s ním?

Potvrzuji, že ve hře byl. Pan Krejčí o něj velice stál a Honza nabídku od vedení také dostal. Vzal si čas na rozmyšlenou a nakonec se rozhodl pro nabídku z divizního Hlinska.

A co říkáte na jeho konec ve FK Pardubice, kde jste ho zažil jako spoluhráče?

Pro fotbalovou komunitu to byl určitě konec nečekaný. Jak pro FK Pardubice, tak pro Honzu je asi škoda, že v klubu v nějaké roli nepokračuje. Každopádně obě strany k tomu asi mají své důvody. Do celé problematiky nevidím a tudíž více nemůžu a vlastně ani nechci tuto záležitost komentovat.

Už jste něco ve třetí lize zažil. Jakou má podl vašeho názoru úroveň letošní ČFL?

Je nejvyrovnanější za poslední roky, což potvrzuje i momentální bodový zisk celků. V tabulce po podzemní části soutěže je rozdíl mezi osmým a patnáctým týmem pouze šest bodů. Trochu jsou odskočené Velvary a Zápy, které se budou prát o postup do baráže o FNL.