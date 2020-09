FK Pardubice B - TJ Sokol Živanice 1:0 (1:0)

Fakta - branka: 39. Petráň z pen. ŽK: 1:3. Rozhodčí: Řeháček z České Lípy (Kvítek, Pekař). Delegát: Hnilička z Kolína. Diváků: 210.

Sestavy - FK PCE B: Šmíd - Nemšovský, Kubart, Hušek, Zelenka - Lee (84. Formáček), Sychra (76. Gočaltovský), Vít, Pfeifer - Huf (90. Stýblo), Petráň. ŽIVANICE: Frydrych - Buriánek, Spěvák, Václavek, Polák - D. Pánek, Langr, Zavřel (86. Staněk), Kopecký (81. Gašpar) - Petrus (69. Knespl), T. Kakrda.

Posledních sedm let pardubičtí Živanice v mistrovském zápase neporazili, proto byl nejvyšší čas to změnit. A to se po tuhém boji také podařilo, nutno však konstatovat, že domácí celek měl tentokrát i konečně pořádnou dávku štěstí, když hosté neproměnili mimo jiné ani pokutový kop.

Domácí začali aktivně, ale první velkou šanci měli hosté, když z otočky střílel Kakrda, ale Šmíd byl na místě. Ve 28. minutě další střela Kakrdy orazítkovala tyč domácí branky. Chvíli poté domácí celek podržel opět Šmíd. Ve 35. minutě se na druhé straně zastřeloval Petráň a i on trefil tyč. Za tři minuty si to však vynahradil, když po faulu Buriánka na Petráně, kopal sám postižený penaltu, kterou s přehledem proměnil - 1:0! Ve 45. minutě vyslal nepříjemnou střelu Langr a Šmíd míč vytlačil jen s pomocí tyče.

Bojovné utkání pokračovalo i po přestávce a hosté hráli o vyrovnání. V 65. minutě po centru trefil hlavou břevno Kopecký. V 70. minutě se pak penalta pískala i na druhé straně, kdy Kubart po dohrání trefil Kakrdu. Nařízenou penaltu však Kopeckému Šmíd vyrazil! V 73. minutě neplatil pro ofsajd gól Víta po příhře od Petráně. Živaničtí však stále dobývali domácí branku, ale k vyrovnání to nevedlo. Naopak v 89. minutě unikl do otevřené obrany Petráň, ale Frydrych jeho sólo zmařil. Přesto to domácí nemuselo mrzet, neboť těsná výhra znamená první tři body v nové sezoně.