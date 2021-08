Střelecký účet otevřela ve 12. minutě málokdy vídaná trefa. „Brankář Hrnčíř šel za dlouhým míčem mimo pokutové území, odehrál ho na půlku a domácí hráč se z voleje trefil náhodně nebo geniálně, těžko říct. To se trefí možná jednou za život,“ řekl trenér Kamil Řezníček.

Domácí znovu hrozili ze standardních situací. „Druhý gól jsme inkasovali z penalty, která se podle nás pískat neměla. V závěru první půle jsme nedohráli standardku a inkasovali potřetí," dodal kouč po utkání.

Pardubicím se povedlo skórovat v 57. minutě, kdy snížil Sychra. Stav 3:1 se už potom nezměnil. "Po přestávce jsme chtěli korekci, abychom byli ve hře. To se nám povedlo, ale zhruba od 70. minuty začalo hustě pršet. Byl to už spíš fotbal na náhodu, Nějakou šanci jsme měli, ale domácí do naší otevřené obrany taky,“ popisoval Řezníček.

Zápy získaly druhé vítězství v této sezoně. V sestavě domácího týmu se objevil i obránce Ondřej Vencl, jenž dříve působil v Pardubicích nebo v Chrudimi.

Zápy - Pardubice B 3:1

Fakta – branky: 12. Matějka, 37. Jelínek z penalty, 45. Janko – 57. Sychra. Rozhodčí: Nejedlo. ŽK: 3:4. Diváků: 110. Poločas: 3:0.

FK Pardubice B: Hrnčíř – Prosek, Hajník, Řehák, Kurka – Dufek (77. Nemšovský), Šimek (77. Vítek), Vít, Sokol – Sychra (77. T. Formáček), Huf.