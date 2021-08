Pouze osm kol a konec sezony. Tak vypadal minulý ročník České fotbalové ligy, která byla stejně jako další amatérské soutěže kvůli nepříznivé situaci v souvislostí s nemocí covid-19 předčasně ukončena. Kluby nyní vyrážejí do sezony s tím, že si zahrají podstatně více.

„Celkově věříme, nebo si spíše přejeme, aby se sezona hlavně odehrála ve standardním režimu,“ vyslovil přání Lukáš Ouředník, vedoucí týmu FK Pardubice B.

Společně s pardubickou rezervou budou ve skupině B České fotbalové ligy dále působit Živanice a Ústí nad Orlicí.

Kluby se vrátily po covidové pauze zpět na fotbalové trávníky. Třeba Živanice již od května stihly odehrát devět přípravných utkání. „Po dlouhé pauze bez mistrovských zápasů už netrpělivě vyhlížíme první kolo,“ nijak nepřekvapí slova Michala Buriánka, hrajícího sekretáře třetiligového týmu TJ Sokol Živanice.

V této skupině ČFL se představí znovu osm silných rezervních týmů. A to je přesná polovina kompletního startovního pole.

Trojlístek celků z Pardubického kraje bude stejně jako před rokem nastupovat i o patro níže – v divizní skupině C. Před přerušením soutěže si nejlépe vedlo Vysoké Mýto, které bylo v tabulce třetí. Nyní doplnilo kádr o nové hráče. Jedním z nich je Jaroslav Hlavsa, jenž před nedávnem působil v druholigové Chrudimi. Pak dostanou prostor i mladíci, kteří přišli z jiných klubů nebo z vlastního dorostu. „Pokud to půjde, chceme právě cestou vlastních odchovanců jít,“ poznamenal trenér František Dvořák.

Dalšími účastníky soutěže, kde bude novým týmem SK Tochovice, jsou nadále Hlinsko i Letohrad. Myšlenky směřují především k záchraně. „Covid nám některé kluky trošku zpohodlněl, ale věřím, že se nám je podaří znovu nastartovat,“ řekl trenér Letohradu Aleš Majvald.

V době uzávěrky přílohy Deníku Fotbalový podzim nezveřejnila svoji soupisku a další informace třetiligová Jiskra Ústí nad Orlicí.

ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA SKUPINA B

Živanice se „covidové dani“ vyhnuly

Covidová daň… V České republice jsou občané zvyklí na všelijaké poplatky. Někdy i nesmyslné. Fotbalové Živanice by mohly vyprávět například o pokutě za absenci mládeže ve svém klubu, přestože ji měly ve sdíleném týmu. Této dani se ale vyhnuly. Hráčů totiž mají dostatek. „Tým je v dobrém stavu, trénujeme od začátku května a sehráli jsme devět přípravných utkání. Po dlouhé pauze bez mistrovských zápasů už netrpělivě vyhlížíme první třetiligové kolo,“ tlumočí hlas kabiny hrající vedoucí týmu Michal Buriánek, který se vyjadřuje rovněž k sezonním plánům. „Naším cílem je pohybovat se v horní polovině tabulky. Chceme předvádět pohledný fotbal a přilákat co nejvíce fanoušků na náš stadion.“

Soupiska – brankáři: Luděk Frydrych (1987), Jakub Vaníček (1992). Obránci: Michal Buriánek (1989), Lukáš Polák (1992), Petr Václavek (1996), Matouš Spěvák (1998), Martin Staněk (1997), Filip Pánek (1996). Záložníci: Lukáš Kopecký (1991), Sebastien Langer (1993), Adam Zavřel ( 1997), Tomáš Kakrda (1991), David Knespl (1999), Martin Ráliš (1995), David Pánek (1996), Jiří Gašpar (1997). Útočníci: David Petrus (1997), Pavel Štěpánek (1994), David Formáček (1997).

Realizační tým – trenér: Roman Oliva. Asistenti: Jaroslav Kratochvíl, Michal Ferčák. Trenér brankářů: Štěpán Poříz. Vedoucí mužstva: Michal Buriánek. Lékař: Jan Vanáč. Masér: Tomáš Vltavský.

Změny v kádru – odchody: Ferčák (Přelovice). Příchody: Ráliš (Letohrad), Formáček (Vítanov).

Úloha pardubické rezervy je jasná

Týden po startu nejvyšší fotbalové soutěže zahájí nový ročník i pardubické „béčko“ v ČFL. „Naše cíle jsou každý rok prakticky totožné. To znamená udržet třetí ligu i pro následující sezonu, i když je to soutěž velmi těžká a s množstvím béček i specifická,“ říká před startem sezony vedoucí týmu Lukáš Ouředník. V hráčském kádru je řada mladíků, které budou doplňovat další fotbalisté ze širšího kádru FK Pardubice. „Naše úloha v klubu je jasně daná tím, že fungujeme primárně jako servis pro nevytížené hráče ligového A týmu a případně i ligového dorostu U19. Celkově věříme, spíše si přejeme, aby se sezona hlavně odehrála ve standardním režimu,“ dodal Ouředník. Rezerva sehrála první přípravné zápasy po covidové pauze během května a června, klasická letní příprava probíhala od konce června v areálu Pod Vinicí.

Soupiska – brankáři: Štěpán Hrnčíř (1997). Obránci: Ondřej Hajník (2002), Adrian Nemšovský (2000), Tomáš Formáček (2001), Tomáš Kubart (2001), Petr Kurka (2002), Sedrik Řehák (2001). Záložníci: Vojtěch Sychra (2001), Matěj Vít (2001), Sanghyeok Lee (2000), Jaroslav Boura (2001). Útočníci: Ondřej Vítek (2002). Využívání budou i další hráči A týmu a dorostu.

Realizační tým – trenér: Kamil Řezníček. Asistenti: Filip Kopřiva a František Kovárník. Vedoucí mužstva: Lukáš Ouředník. Kustod: Pavel Křížek.

Změny v kádru – odchody: Zelenka, Řezníček, Stýblo (všichni Hlinsko), Pitter, Pithart, Klímek (všichni Rohovládova Bělá), Jiroutek (Srch), Březina, Polívka (oba Vysoká nad Labem), Slavík, Vilím (oba Čáslav), Čermák (Admira Praha), Koukola (Ústí nad Orlicí). Příchody: Hajník, Vítek (oba z dorostu).

Kdo s kým na startu sezony

1. KOLO – sobota 31. července, 17.00: Jiskra Ústí nad Orlicí – Bohemians 1905 B, TJ Sokol Živanice – FK Zbuzany 1953, FK Přepeře – FK Teplice B, TJ Slovan Velvary – FC Slovan Liberec B. Neděle 1. srpna, 10.15: FC Hradec Králové B – FK Mladá Boleslav B,FK Chlumec n. C. – FK Jablonec B, FK Pardubice B – SK Sokol Brozany, 17.00: SK Zápy – FK Dukla Praha B.



DIVIZE SKUPINA C

Vysoké Mýto cílí na ty nejvyšší pozice

Předchozí ročníky, ve kterých se fotbalisté Vysokého Mýta pohybovali na předních divizních příčkách, nebyly dohrány. „V obou nedokončených sezonách jsme byli na prvním a třetím místě, tak bychom chtěli hrát rozhodně na špici tabulky. A k tomu přidat samozřejmě pohledný fotbal,“ uvedl trenér František Dvořák. S covidovou pauzou si ve Vysokém Mýtě dokázali poradit. „Musím to zaklepat, protože kádr je kompletní. Až na drobná zranění jsou všichni připraveni na první zápas. Chtěli bychom zapracovat i vlastní odchovance,“ doplnil Dvořák.

Soupiska – brankáři: Vojtěch Černík (1988), Erik Zavřel (1994). Obránci: David Fišer (1994), Martin Fišer (1994), Jaroslav Hlavsa (1996), Marián Hock (1992), Josef Stránský (1997), Lukáš Trnka (1996), Vratislav Valášek (1993), Tomáš Vopršálek (2002), Michal Žák (1990). Záložníci: Jan Dvořák (1992), Adam Kopřiva (1994), Vojtěch Habrman (1997), Vojtěch Hájek (2002), Matěj Javůrek (2001), Jakub Mokrejš (1999), Tomáš Rezek (1984), Pavel Tomášek (1992), Adam Velinský (2002), Filip Wimmer (2002). Útočníci: Lukáš Benda (1995), Vítězslav Hrubý (1994).

Realizační tým – trenér: František Dvořák. Asistent: Zdeněk Vacek. Vedoucí mužstva: Jiří Koukol. Trenér brankářů: Luděk Novotný. Masér: Tomáš Šlégr.

Změny v kádru – odchody: nikdo. Příchody: Hlavsa (Hradec Králové, naposledy MFK Chrudim), A. Velinský (Holice), Javůrek (MFK Chrudim), Hájek, Vopršálek (oba z dorostu).

Třesk v Hlinsku: nový trenér a záchrana

Zemětřesení v Hlinsku. Po letech působení skončil na lavičce divizního celku trenéra a skaut Daniel Sigan, který pravidelně občerstvoval své mužstvo zahraničními akvizicemi především z afrického kontinentu. Teď je ale všechno jinak. Hlinsko povede do nové sezony trenér Martin Slavík, který v předchozích letech vedl jiné divizní mužstvo – Ždírec nad Doubravou. Na nové pozici má letos střídmější cíle: „Chtěli bychom se prezentovat jako opravdu divizní tým. Samozřejmě bychom se chtěli vyhnout starostem, které provází spodek tabulky,“ přeje si nový hlinecký kormidelník Martin Slavík. Hlinečtí budou navazovat na předchozí dvě sezony, ve kterých skončili na devátém a v loňském nedohraném ročníku na desátém místě.

Soupiska – brankáři: Michal Pilný (2002), Marek Jech (1999). Obránci: Adam Rambousek (1999), David Zub (1999), Filip Křivka (1993), Jakub Nevole (1993), Martin Tulach (1991), Bojan Vukliševič (1982), David Holec (1991). Záložníci: Ondřej Kyncl (2001), Kryštof Vašek (1999), Lukáš Jančura (1998), Adam Cach (1996), Jan Portyš (1994), Tomáš Volf (1992), Viktor Koutný (1996). Útočníci: Vojtěch Klika (1999), Jakub Slavík (1998), Martin Hlouš (1987).

Realizační tým – trenér: Martin Slavík. Asistent: Jan Bříza. Vedoucí mužstva: Petr Netolický. Sportovní manažeři: Roman Jun, Petr Vančura.

Změny v kádru – odchody: nikdo. Příchody: Koutný (Proseč), Holec (Herálec).

Letohradský cíl: stále se zlepšovat

Letohradští fotbalisté vstupují do nové divizní sezony s plánem pohybovat se v klidných vodách této republikové soutěže. „Naším cílem je vyhnout se bojům o záchranu a současně hrát fotbal, který bude bavit. Dál bych chtěl, abychom se jako tým neustále zlepšovali a my trenéři kluky zdokonalovali v jejich dovednostech,“ vyjádřil svoje přání na prahu nového mistrovského ročníku trenér Aleš Majvald. I do jeho práce pochopitelně zasáhlo období vynucené nečinnosti. „Covid nám některé kluky trošku zpohodlněl, ale věřím, že se nám je podaří znovu nastartovat. V jakém stavu však náš tým po covidu doopravdy je, to se ukáže až v soutěžních utkáních,“ zdůraznil kouč Majvald.

Soupiska – brankáři: Štěpán Martinovský (1992), Ondřej Volšík (1989), Matěj Vaníček (2001). Obránci: Michal Vaniš (1979), René Macek (1993), Ondřej Kail (1988), Ladislav Kundrt (1998), Pavel Šponar (1984), Petr Štěpán (1994), Martin Faltejsek (2002), František Šplíchal (2001), Filip Krejčí (1993). Záložníci: Michal Filip (1999), Jan Hiller (1998), Daniel Smíšek (1999), Jiří Kadlec (2002), Dominik Chládek (1999), Martin Lorenc (1992), Martin Švercl (1997), Daniel Veselý (2001). Útočníci: Lukáš Trnka (1992), Tomáš Kabourek (1994), Adam Nágl (1992), Jiří Počtýnský (1993), Aleš Zbudil (1996).

Realizační tým – trenér: Aleš Majvald. Asistent: Michal Čada, Filip Pražák a František Zeman. Kondiční trenér: Martin Fišer. Vedoucí mužstva: Miroslav Hynek. Lékař: Jan Skotálek. Masér: Lukáš Krejčí.

Změny v kádru – odchody: Ráliš (Živanice), Javůrek, Zikmunda (oba Chrudim). Příchody: Počtýnský (Rychnov nad Kněžnou), Šplíchal (Dolní Újezd), Faltejsek (FK Pardubice), Kadlec (z dorostu).

Kdo s kým na startu sezony

1. KOLO – sobota 31. července, 10.15: Sokol Libiš – FK Letohrad, 10.30: SK Kosmonosy – SK Sparta Kolín, TJ Velké Hamry – SK Tochovice, 17.00: FK Náchod – Sparta Kutná Hora. Neděle 1. srpna, 17.00: SK Poříčany – SK Vysoké Mýto, SK Benátky nad Jizerou – MFK Trutnov, TJ Dvůr Králové – FC Horky nad Jizerou, FC Hlinsko – FK Čáslav.