Skvělý víkend v podání krajských zástupců ve třetí nejvyšší fotbalové lize. Jak Pardubice B, tak i Živanice zvládly své zápasy vítězně a daly tak zapomenout na minulý týden, ve kterém svá střetnutí nezvládly…

Pojďme však postupně. Živanice přivítaly na domácí půdě rezervu Jablonce a především v první půli svěřenci trenéra Krejčího na travnaté ploše dominovali. Do vedení poslal "oranžové" z přímého kopu nejlepší střelec týmu Lukáš Kopecký a na dvoubrankové vedení zvyšoval navrátilec David Petrus. Otěže sice ve druhém poločase přebrali hosté, ale na vyrovnání již nestačili a Živanice tak uhájily těsné vedení a s tím spojené vítězství 2:1.

Libišany schytaly debakl a na první místo tak míří Horní Ředice

Ještě větší divočina se však konala na stadionu Pod Vinicí. Němečkova družina nastoupila proti rezervě Mladé Boleslavi a utkání tak slibovalo pořádně peprný průběh. To se také potvrdilo. Po začátku, ve kterém se takzvaně spíše oťukávalo, přišli domácí s velkou parádou. Ve 36. minutě totiž napřáhl kousek za vápnem Machů a vymetl levou šibenici mladoboleslavské brány - 1:0. Hosté také orazítkovali tyč, ale do kabin se šlo za výhodnějšího stavu pro domácí.

To nejzajímavější se však stalo až ve druhé půli. Domácí měli ideální šanci navýšit skóre v 55. minutě, kdy byl ve vápně faulován Pandula Königem a byla z toho penalta. Tu však sám faulovaný neproměnil. V 80. minutě se situace opakovala a faulován byl tentokrát Pandula. K pokutovému puntíku se postavil střídající Noák, ale jeho pokus brankář Kořán vyrazil. Jak už to bývá, tak domácí byli potrestáni také. V nastaveném čase se pískla totiž penalta i na druhé straně. Mladá Boleslav tak měla jedinečnou možnost vyrovnat. Pardubický gólman Šmíd ale vytáhl skvělý zákrok a domácí tak brali cennou výhru.

Neviděl ani jednu ze tří zazděných penalt. Raději jsem se otočil, říká Němeček

To chtěli co nejdříve navýšit. Ideální příležitost k tomu měli v 55. minutě, kdy byl ve vápně faulován Pandula Königem a byla z toho penalta. Tu však sám postižený neproměnil, když mu jeho střelu Kořán vyrazil a dorážka Sedláčka šla mimo. V 80. minutě pak unikl opět Pandula, tentokrát ho sestřelil gólman Kořán a byla z toho druhá penaltová možnost pro domácí. K té se postavil střídající Novák, ale i jeho pokus Kořán vyrazil! A jak už to bývá, tak přišel trest pro domácí, když se ve druhé minutě nastavení pískala penalta pro hosty, kteří tak dostali jedinečnou možnost na vyrovnání. Exekutorem byl König, ale i jemu střelu vyrazil gólman Šmíd a chvíli poté se již pískal konec tohoto zajímavého zápasu, ve kterém domácí vybojovali cennou výhru.

Živanice - Jablonec B 2:1 (1:0)

Branky: 5. Kopecký, 41. Petrus – 51. Kubát.

Pardubice B - Mladá Boleslav B 1:0 (1:0)

Branky: 36. Machů.

Ohlasy zástupců klubu najdete níže v článku…