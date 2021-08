Pardubické béčko, v jehož sestavě se objevili Martin Šejvl, Brazilec Ramos Junior nebo mladí hráči ze širšího kádru, doma zdolalo Brozany 2:1.

„Na úvod sezony se hrál svižný fotbal. Soupeř nám v určitých fázích zatápěl, hlavně po našich ztrátách. My jsme byli mírně fotbalovější, ale naše kombinace nevedly ke stoprocentním šancím,“ uvedl Kamil Řezníček, trenér pardubické rezervy.

Po přihrávce Sokola poslal Pardubice již v prvním poločase do vedení Samuel Šimek. V 71. minutě pak zvýšil Vojtěch Sychra, ale jasno ještě nebylo. Vzápětí totiž tým, který vede bývalý český reprezentant Jiří Němec, skóroval taky a dotáhl se na jednobrankový rozdíl.

„Soupeř měl o co hrát, ale defenzíva si s tím poradila slušně. Myslím, že jsme si zaslouženě připsali tři body,“ doplnil Řezníček.

Dva hráči museli opustit hřiště předčasně na nosítkách. Na domácí straně to byl obránce Tomáš Kubart. "Tomáš šel do souboje, zasekla se mu noha v trávníku. Doufejme, že to nebude nic vážného," poznamenal kouč rezervy.

Pardubice B - Brozany 2:1

Fakta – branky: 15. Šimek, 71. Sychra – 73. Chukwuma. Rozhodčí: Tesař. ŽK: 1:1. Diváci: 100. Poločas: 1:0.

FK Pardubice B: Markovič – Halász, Šejvl, Kubart (55. Nemšovský), Kurka – Lupač, Vít, Ramos Junior, Dufek (66. Sychra) – Šimek (85. T. Formáček), Sokol (66. Lee).