Své poprvé si však zažili i fotbalisté pardubické rezervy. Svěřenci hrajícího asistenta Vencla zatím v sezoně dominovali, až do teď, kdy prohráli s rezervou Teplic.

Pardubice B – Teplice B 1:3

Ondřej Vencl (asistent trenéra Pardubic B): „Další velmi těžké utkání s kvalitním soupeřem. Myslím, že se nám vcelku vydařil první poločas, kdy jsme kromě jedné šance, soupeře do ničeho nepustili. Byli jsme dobří na míči a kvalitně kombinovali. Škoda, že jsme soupeře nechali srovnat z pokutového kopu těsně před odchodem do šaten. Druhý poločas už nebyl natolik vydařený, nicméně po inkasované brance jsme se snažili vyrovnat. Bohužel díky naší nepřesnosti ve finální fázi jsme se nedostali do nějakých vyložených šancí a na závěr jsme inkasovali třetí gól z brejku. Kluky musím pochválit za přístup k utkání, nicméně chyběla nám větší kvalita v ofenzivě a v určitých taktických věcech. Soupeř zaslouženě vyhrál.“

Živanice – Benešov 3:1

Michal Buriánek (hrající sekretář Živanic): „Tento zápas byl pro nás velice důležitý a bezpodmínečně jsme potřebovali zvítězit. Většina utkání byla v naší režii a nebylo tomu jinak ani proti Benešovu. Po dvou brankách Davida Petruse jsme vedli dvoubrankovým rozdílem. Až na mírnou komplikaci v podobě inkasované branky z přímého kopu jsme celý zápas dominovali. O vítězi během celého utkání nebylo pochyb.“