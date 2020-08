TJ SOKOL ŽIVANICE

Velký třesk. Za každých okolností ambiciozní klub prodělal přestavbu kádru. Tou nejdůležitější zprávou je ta, že kopačky definitivně pověsil na hřebík mozek živanické hry Ondřej Herzán. A není jediným, kdo opustil Sokol. „Hráče, kteří vesměs ukončili působení v našem klubu na vlastní žádost, se vedení rozhodlo nahradit fotbalisty mladších ročníků v rámci omlazení kádru,“ vysvětluje hlavní trenér Roman Oliva. To ale nemění nic na tom, že Živanice znovu chtějí čeřit vrchní vody v České fotbalové lize. „Chceme minimálně zopakovat výsledky a umístění z minulé sezony. A pohlednou hrou přilákat více diváků na domácí zápasy,“ nastínil plány kouč.

SOUPISKA – brankáři: Luděk Frydrych (1987), Jakub Vaníček (1992). Obránci: Michal Buriánek (1989), Michal Ferčák (1982), Martin Staněk (1997), Petr Václavek (1996), Lukáš Polák (1992), Matouš Spěvák (1998), Filip Pánek (1997). Záložníci: Sebastien Langr (1993), Tomáš Kakrda (1991), Lukáš Kopecký (1991), David Knespl (1999), David Pánek (1997), Adam Zavřel (1997), Jiří Gašpar (1997). Útočníci: Pavel Štěpánek (1994), David Petrus (1987).

Realizační tým – trenér: Roman Oliva. Asistent: Michal Ferčák, Jaroslav Kratochvíl a Štěpán Poříz. Masér: Tomáš Vltavský.

Změny v kádru – příchody: J. Vaníček, Knespl, Václavek (všichni Dvůr Králové nad Labem), A. Zavřel (Vysoké Mýto).

Odchody: Volšík (Letohrad), Motyčka (Libišany), Gorol (Jaroměř), Hundák (Lázně Bohdaneč), Herzán – konec hráčské kariéry.

TJ JISKRA ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Pronikavý hlas Adama Nágla i elegantní herní pojetí Zdeňka Vaňouse. Nic už nebude k vidění na stadionu ústecké Jiskry. Oba hráči změnili dresy a dá se říci, že Ústí čeká nová éra. Trenér Chudý musel na odchody reagovat a vyzkoušel hodně hráčů v přípravném období. „Po 'Covid pauze' jsme zahájili opět tréninkovou činnost s tím, že jsme se snažili namodelovat mistrovskou soutěž. Snažili jsme se nedělat, respektive nehrát další přípravu, ale trénovat a hrát v režimu mistrovského utkání. Po krátkém volnu jsme opět zahájili letní období s cílem dobře se připravit na podzimní část,“ říká k přípravě Chudý. „Jednoznačně chceme skončit v lepší polovině tabulky a vyhnout se bojům o záchranu,“ stanovil cíle před novou sezonou.

SOUPISKA – brankáři: Jakub Krátký (1985), Matěj Jeřábek (2000). Obránci: Michael Ptáček (2000), Jakub Chleboun (1985), Tomáš Lněnička (1999), Patrik Langer (1996), Luka Mikor (1997), Ondřej Bohunek (2000). Záložníci: Vojtěch Špatenka (2000), Petr Falta (1990), Jan Souček (1989), Nathan Mukendi (1997), Tomáš Pinkava (2000), Denis Mayer (1996), Matěj Krátký (1999). Útočníci: Radek Tichý (1992), Patrik Voleský (1988), Jaroslav Boura (2001).

Realizační tým – trenér: Vladimír Chudý. Asistent: Pavel Mansfeld. Vedoucí mužstva: Jiří Jansa.

Změny v kádru – příchody: M. Ptáček (Hradec Králové), L. Mikor (Hlinsko), J. Boura (Pardubice) – všichni hostování.

Odchody: Z. Vaňous (Česká Třebová), A. Nágl (Letohrad), O. Skalický (přerušení činnosti), F. Grepl (ukončení činnosti).

FC HRADEC KRÁLOVÉ B

Se značně obměněným kádrem vstoupí do nového ročníku ČFL rezerva Votroků. Jaké si dává cíle? „V loňské sezoně jsme se pohybovali ve středu třetiligové tabulky. Toto postavení bychom chtěli opět držet. Samozřejmě chceme co nejvíce našich hráčů fotbalově připravit na vyšší soutěže než je třetí liga,“ říká hlavní trenér mužstva Karel Krejčík.

SOUPISKA – brankáři: Ondřej Mach (1998), Roman Dunda (1998). Obránci: Daniel Finěk (2000), Josef Locker (1999), Lukáš Vyšehrad (1996), Filip Zámečník (2001), Štěpán Podsadlo (2001), Tomáš Vošlajer (2001). Záložníci: Jan Mahr (2000), Marek Kejř (2001), Tomáš Sokol (2000), Jakub Štěrba (2000), Jan Vobejda (1995), Matyáš Zbořil (2001), Daniel Novák (1999). Útočníci: Dominik Bičiště (1999), Jan Vozáb (2001), Marek Vítek (2000).

Realizační tým – trenér: Karel Krejčík. Asistent: Pavel Krmaš. Vedoucí mužstva: Slavomír Kalousek. Masér: Jan Ryšavý.

Změny v kádru – příchody: Daniel Novák (FK Mladá Boleslav), Roman Dunda (FK Chlumec nad Cidlinou), Lukáš Vyšehrad (TJ Sokol Živanice), Filip Zámečník, Štěpán Podsadlo, Tomáš Vošlajer, Marek Kejř, Matyáš Zbořil, Jan Vozáb (všichni přešliz dorostu).

Odchody: Jakub Brát (FK Chlumec nad Cidlinou), Sebastián Chocholatý (FC Vysočina Jihlava), Michael Ptáček (Jiskra Ústí nad Orlicí), Danilo Vukčevič, Vojtěch Martinec (jdou studovat do Prahy), Marek Rajnoch (FC Olympia Hradec Králové 1901 + futsal), Marek Plašil (FC Olympia Hradec Králové 1901 + trénuje FC Hradec U16, největší oslabení).

FK PARDUBICE B

Změna. Pardubické béčko sice bude dál fungovat jako rezerva, ale nově jako záloha prvoligového týmu. Její hráči nemohou mít extrémnější motivaci. „Náš cíl je každý rok prakticky totožný: udržet třetí ligu. I když je to soutěž velmi těžká a s množstvím béček i specifická. Naše úloha je jasně daná tím, že fungujeme primárně jako rezerva pro nevytížené hráče ligového áčka, případně i ligového dorostu kategorie U19,“ vysvětluje sekretář Lukáš Ouředník, který dodává: „Skoro každý zápas hrajeme v jiném složení. Letos to pro nás bude těžší i v naladění domácích zápasů, protože termíny utkání Fortuna ligy nejsou dopředu známé, jako tomu bylo ve druhé lize. Těžko lze něco plánovat, aby docházelo k co nejmenším kolizím. Pro podzim máme jako hlavní hrací čas neděli v 10.15 hodin.“

SOUPISKA – brankář: Nicolas Šmíd (1998). Obránci: Lukáš Zelenka (1997), Jakub Dastych (2001), Tobias Pitter (2001), Adrian Nemšovský (2000). Záložníci: Tomáš Jiroutek (1992), Radek Řezníček (2001), Dominik Balog (2001), Tomáš Formáček (2001), Filip Gočaltovský (2001). Útočníci: Vojtěch Polívka (2001), Filip Stýblo (2000).

Realizační tým – trenér: Kamil Řezníček. Asistent: František Kovárník. Vedoucí mužstva a sekretář: Lukáš Ouředník. Kustod: Pavel Křížek.

Změny v kádru – příchody: Balog, Dastych, Formáček, Gočaltovský, Pitter, Polívka – vš. dorost.

Odchody: Rambousek (Hlinsko), Pavlas (Ždírec n. D.), Sytko, Březina, Sokol (vš. Hor. Ředice), Lněnička, Boura (oba Ústí n. O.), S. Řehák (Kozlovice), Bydžovský (R. Bělá), Outrata – vš. hostování.