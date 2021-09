Mezi tyče pardubické branky se poprvé po zranění a dlouhé pauze postavil brankář Marek Boháč a jistým výkonem podpořil důležitou výhru. V útoku Pardubic se společně s Hufem představil taky Pavel Černý, který v první půli střílel do břevna domácí branky.

"Do druhého poločasu jsme nepochopitelně špatně vstoupili a hned v úvodu inkasovali. Otěže zápasu převzal Hradec a my tahali za kratší konec provazu. Jen díky jejich střelecké nemohoucnosti a skvělým zákrokům brankáře Boháče jsme další branku neinkasovali," dodal Řezníček.

Domácí snížili na začátku druhého poločasu, Pardubičtí se po přestávce především bránili. V úplném závěru vyrazili do brejku Sychra s Hufem a druhý jmenovaný podruhé v utkání skóroval.

"První poločas byl jasně v naší režii, herní převahu jsme vyjádřili třemi brankami. A to jsme ještě další šance neproměnili," popisoval Kamil Řezníček, trenér pardubického béčka.

Fotbalisté FK Pardubice B vedli již ve 29. minutě o tři góly. Nejprve se trefil dvakrát Korejec Lee, potom vyslal Šimek do brejku Hufa a pardubický útočník nezaváhal.

Ještě před prvoligovým derby došlo na vzájemný střet východočeských rivalů v České fotbalové lize. Do sousedního města si přijela pro body pardubická rezerva, která v Hradci Králové vyhrála 4:1.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.