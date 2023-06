Živanice dále bojují o přežití. Pardubická rezerva už slaví

Zachrána splněna! Pardubická rezerva si může už oddechnout. Vzhledem k výsledkům ostatních bojovníků o záchranu si svěřenci trenéra Němečka už mohli před utkáním s Kolínem pískat. Podle toho to tak i vypadalo. To Živanice ještě musí pořádně máknout. Klíčový krok udělali svěřenci trenéra Olivy v sobotním zápase proti Ústí nad Labem. To dokázali ovládnout 2:1, když se dvakrát prosadil Lukáš Kopecký.

Pardubická rezerva splnila záchranu, ,což věděla již před zápasem s Kolínem. | Foto: David Haan