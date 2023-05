FOTO/ Černý víkend. Oba krajští zástupci béčkové skupiny ČFL na své soupeře nevyzráli. Živaničtí fotbalisté se po zlepšených výkonech rvali na půdě třetích Brozan o bodový zisk neúspěšně. Pardubická rezerva nemá vůbec dobrou formu. To potvrdila i v 25. kole, kdy prohrála 1:2 ve Velvarech. Pro svěřence trenéra Němečka to tak je čtvrtá prohra v řadě.

Pardubice B se tlačily za ziskem jednoho bodu neúspěšně proti Velvarům. | Foto: John Slámič

Atraktivní souboj plný napínavých momentů, tak by se dalo zhodnotit utkání mezi druhými Velvary a předposledními Pardubicemi. Rezerva však do zápasu nevstoupila vůbec povedeně. V pětatřicáté minutě se totiž prosadil domácí kanonýr Jakab po rohovém kopu. Hosté vzápětí srovnali, ale branka nebyla kvůli faulu na brankáře uznána a do kabin tak odcházeli šťastnější domácí. Svoji radost zvětšili i po přestávce, kdy na 2:0 zvýšil opět Jakab, který dostal ve vápně příliš volného místa a obstřelit brankáře mu nedělalo problém. Snížení následně přišlo z kopačky Bernarda Rosy. Ten potěšil všechny fotbalové fanoušky svoji dalekonosnou střelou do šibenice. Svěřenci trenéra Němečka pak mohli srovnat v samotném závěru zápasu po přímém kopu, ale všichni Pardubičtí v zakončení selhali.

Živanice sehrály proti třetím Brozanům absolutně vyrovnané utkání, ve kterém se ale jediný střelec zápasu našel na straně domácího celku. Již ve 13. minutě se totiž dostal za obranu Chukwuma, který se v zakončení nemýlil. První poločas obecně spíše patřil Brozanům, ale další branku nepřidaly. Ve druhé půli přebrali iniciativu hosté a tlačili se za vyrovnáním, které však nepřišlo a Živanice tak nedokázaly využít další prohru Pardubic, aby se odtrhly od sestupových pozic.

TJ Slovan Velvary - FK Pardubice B 2:1 (1:0)

Fakta - branky: 35. a 54. Jakab - 62. Rosa. ŽK: 1:3. Rozhodčí: Hányš - Jati, Talpáš. Diváků: 228. Sestava FK PCE B: Šmíd - Rosa, Vencl, Koukola, Sedláček - Jarkovský (72. Dostál) - Brdička (46. Miláček), Novák (84. Stýblo), Šimek, Lima - Štichauer (72. Kirchner).

Pavel Němeček, trenér Pardubic B: "Ve Velvarech jsme sehráli smolné utkání. Proti nám stál zkušený soupeř, který se prezentuje aktivní hrou. Bohužel každou chybu, kterou teď uděláme, tak soupeř hned potrestá brankou. V prvním poločase jsme měli dvě tutové šance, kdy jsme trefili z bezprostřední blízkosti tyč a brankáře. Naopak jsme inkasovali z rohu. Ve druhém poločase nás soupeř nachytal při dlouhém míči za naši obranu a stav byl 2:0. Po té Šmíd chytil penaltu. Ale kluky musím pochválit, že to nezabalili. Snížili jsme a soupeře jsme dostali pod tlak a vytvořili si zase několik příležitostí. Bohužel bez gólového efektu."

SK Sokol Brozany - TJ Sokol Živanice 1:0 (1:0)

Fakta - branky: 13. Chukwuma. ŽK: 2:4. Rozhodčí: Melničuk – Doubrava, Glogar. Diváci: 250. Sestava Živanic: Frydrych – Spěvák, F. Pánek, Svoboda (46. Knespl), Vobejda, Buriánek, Nikodem, Václavek, Langr (C), D. Pánek (64. Polák), Kopecký.

Michal Buriánek, hrající sekretář Živanic: "Prvních třicet minut utkaní bylo v režii domácích a podařilo se jim jít do vedení brankou Chukwumi. Poté jsme převzali taktovku a po celý zbytek zápasu byli lepším a aktivnějším mužstvem. Vypracovali jsme si několik příležitostí, ale bohužel bez golového efektu."