Pro řadu hráčů s pardubickou minulostí to byl příjemný návrat do známého prostředí. Obzvláště pro útočníka Davida Petruse. Bývalý kanonýr Pardubic vstřelil v derby tři góly a výrazným způsobem se podílel na výhře Živanic v poměru 4:1.

„David odehrál výborné utkání před týdnem, teď to potvrdil také gólově. Klobouček,“ usmál se po utkání živanický trenér Roman Oliva. Jeho tým hrál v regionálním souboji hlavní roli. Živanice tak ve třetím kole ČFL získaly svoje druhé vítězství tohoto ročníku.

Do vedení se Živanice dostaly už v páté minutě, kdy střílel zpoza vápna Lukáš Polák. Hosté předvedli další povedené kombinace a po první půli vedli o tři branky. „První poločas byl z naší strany výborný. Chtěli jsme do utkání vstoupit co nejlépe, aby to domácí museli otevřít. A my mohli chodit do brejkových akcí,“ řekl Oliva.

V pokutovém území se prosadil dvakrát Petrus. V jedné z gólových akcí mu míč připravil Jan Nikodem, jenž se do Živanic přesunul v týdnu právě z Pardubic.

Hattrick Petrus zkompletoval po přestávce, když po pardubické chybě sám proti Hrnčířovi nezaváhal. Domácí snížili až v 80. minutě, kdy penaltu proměnil Samuel Šimek. Za domácí tým pochopitelně nenastoupil nikdo z hráčů, kteří odjeli s prvoligovým týmem do Ostravy.

„Zkušený a kvalitní soupeř nám dal lekci z produktivity. Když neproměníme vyložené brankové příležitosti, nemůžeme pomýšlet na zisk bodů. Rovněž naše chování v defenzivní činnosti nutí k zamyšlení,“ uvedl Kamil Řezníček, kouč FK Pardubice B.

Pardubice B – Živanice 1:4

Fakta – branky: 80. Šimek z penalty – 5. Polák, 34., 39. a 51. Petrus. Rozhodčí: Raplík. ŽK: 1:2. Diváků: 278. Poločas: 0:3.

FK Pardubice B: Hrnčíř – Prosek, Halász (72. Řehák), Nemšovský, Kurka – Sychra (46. Lee), Ramos Junior (46. Vítek), Vít, Dufek (70. T. Formáček) – Sokol, Šimek (86. Hajník).

TJ Sokol Živanice: Frydrych – Buriánek, Spěvák, Václavek, Polák – D. Pánek (64. Gašpar), Langr, Zavřel (64. D. Formáček), Kopecký (22. Nikodem) – Petrus (64. Štěpánek), T. Kakrda (86. F. Pánek).