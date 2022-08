Živanice opět nevyhrály. Pardubická rezerva se veze na vítězné vlně

OHLASY Z ČFL: Prohozené role. Živanicím se v úvodu nové sezony nedaří asi tolik jak by si představovaly. Po prvních třech utkáních mají pouhé dva body a rozhodně mají do dalších kol co zlepšovat. Tentokrát na hřišti jablonecké rezervy pouze remizovaly, byť byly týmem, který po většinu utkání dominoval.

Živanice si z Jablonce přivezly bod po jednobrankové remíze. | Foto: FK Jablonec/Martin Bergman

Kanonýr Deníku Marek zná svitavský trávník jako své kopačky. Posekal ho čtyřmi góly ROZHOVOR/Velmi rychle zpátky. Jenže v jiné kabině a s jinými úkoly. Ale ve stejné soutěži.… To se však nedá říct o rezervě Pardubic. Svěřenci trenéra Němečka podruhé za sebou bodovali za tři. Tentokrát jejich sílu okusily Přepeře, když prohrály jednobrankovým rozdílem. Pardubice se tak zatím drží se sedmibodovým ziskem na vrcholu tabulky třetí nejvyšší fotbalové ligy. Přečtěte si jak zástupci třetiligových celků hodnotí další odehrané kolo: Přepeře – Pardubice B 1:2 Pavel Němeček (trenér Pardubic B): „Celkově jsme herně odehráli velmi solidní utkání. Byly tam pasáže, kdy nás soupeř trochu zatlačil, ale dokázali jsme z toho vymanit. Na hřišti jsme především v defenzivě působili kompaktně a nebylo jednoduché se do nás dostat. V závěru jsme se pak čím dál tím více tlačili do koncovky a zaslouženě jsme si v nastavení užili radost z vítězství.“ Jablonec B – Živanice 1:1 Michal Buriánek (hrající sekretář Živanic): „Do utkání jsme šli s jasným záměrem. Chtěli jsme hrát ze zabezpečené obrany chtěli jsme se v utkání pokusit neinkasovat. To ale bohužel nevyšlo, když ve čtrnácté minutě, po chybě v rozehrávce, jsme poslali soupeře z Jablonce do vedení. Po zbytek utkání jsme ale měli jasnou převahu. Bohužel však z množství šancí, které jsme si vypracovali jsme dokázali proměnit pouhou jednu. Utkání jsme měli vyhrát, a proto musím říct, že pro

