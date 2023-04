Zavřeli pusu všem posměváčkům. Řeč je samozřejmě o fotbalistech Živanic. Ti na domácím hřišti přivítali rezervu Teplic a nutno říct, že si na ní smlsli. Po nepříliš povedených zápasech a především problémech v zakončení se svěřenci trenéra Olivy rozstříleli. Severočechům nasázeli šest branek a sami inkasovali pouze jednou. To pardubická rezerva, které v minulém kole taktéž zvládla zápas s Teplicemi, se tentokrát z bodového zisku radovat nemohla. Proti Chlumci nad Cidlinou museli svěřenci trenéra Němečka celý zápas dotahovat, což se nakonec nepovedlo a prohráli 1:2.

ilustrační foto | Foto: Petr Hrnčíř

Pardubičtí do zápasu vstoupili aktivně, ale ve 20. minutě se do vedení dostali z ojedinělé akce hosté, konkrétně Kneifel, který prostřelil Markoviče - 0:1. Chvíli před pauzou měl na kopačce vyrovnání Vencl, ale bohužel přestřelil. Do druhé půle vstoupili lépe hosté a Bastin zblízka upravil na 0:2. Domácí se s tímto stavem však nechtěli smířit a v 58. minutě po faulu gólmana měli výhodu penalty. Tu proměnil Lima - 1:2. Pardubičtí šli od této chvíle za vyrovnáním, ale dobré pozice Dostála, či Štichauera k vyrovnání bohužel nevedli a tak musela pardubická juniorka přijmout první jarní prohru.

Živanice vstoupily do zápasu proti teplické rezervě aktivně a po 32 minutách se již mohly radovat. Chocheltý se dostal k míči ve vápně soupeře a poprvé v zápase překonal brankáře hostí. Branková podívaná však přišla až ve druhém poločase. Na 2:0 nejprve zvýšil Nikodem, když využil zaváhání brankáře a míč dovedl do osamocené klece. Teplice sice vzápětí snížily, když se prosadil talentovaný Vachoušek, ale slovo si následně už vzaly Živanice, které si nechaly až do konce. Postupně se prosadil Kopecký, Štěpánek, Polák a Pánek. Bylo tak rozhodnuto o nejvyšší výhře Živanic v tomto ročníku a velmi důležitém zisku tří bodů.

FK Pardubice B - FK Chlumec nad Cidlinou 1:2 (0:1)

Branky: 58. Lima z pen. - 20. Kneifel, 50. Bastin. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Nejedlo z Benátek nad Jizerou (Melichar, Zoufalý). Delegát: Holbík z Náchoda. Diváků: 180. Sestava FK PCE B: Markovič - Kirchner, Vencl, Jeřábek, Sedláček - Dostál (58. Jarkovský) - Lima, Novák, Tischler, Brdička (74. Kapanga) - Štichauer (74. Miláček).

Pavel Němeček, trenér FK Pardubice B: "Proti nám stál soupeř, který hrál organizovaně a velmi disciplinovaně. My jsme v první půli bohužel propadli z ojedinělé standardní situace, kterou soupeř měl, a ten šel do vedení. My jsme měli dvě tutové příležitosti, ale bohužel jsme v koncovce zklamali. Druhý poločas jsme se snažili dobývat obranu soupeře. Chyběla nám především rychlost, jednoduchost a kvalita v činnostech a hlavně při střelbě. Soupeř po naší chybě vstřelil další branku a my jsme stihli jen korigovat z penalty."

Miloš Sazima, trenér Chlumce: „Stále řešíme zdravotní problémy v kádru. I v Pardubicích nemohla řada hráčů nastoupit, ale proti silnému domácímu celku jsme předvedli solidní výkon. Vypracovali jsme si více vyložených šancí, dvě proměnili a myslím si, že jsme i zaslouženě zvítězili. Před dvěma domácími zápasy (středa 17.00 Brozany, neděle 10.15 Živanice) je tato výhra určitě velkým povzbuzením.“

TJ Sokol Živanice - FK Teplice B 6:1 (1:0)

Branky: 32. Chocheltý, 48. Nikodem, 64. Kopecký, 70. Štěpánek, 81. Polák, 89. Pánek – 53. Vachoušek. Rozhodčí: Vojtěch - Vít, Haleš. ŽK: 1:3. Diváci: 101. TJ Sokol Živanice: Frydrych – Spěvák, Chocholatý (73. Pánek), Vobejda (22. Svoboda), Buriánek, Nikodem (73. Pánek), Štěpánek (79. Knespl), Polák, Václavek, Langr, Kopecký. FK Teplice B: Němeček – Ljevakovič (70. Hopi), Emmer, Procházka, Kodad, Hadinec (43. Köstl), Beránek, Jamrich (63. Gornický), Lukáš, Vachoušek, Radosta.

Michal Buriánek, hrající sekretář TJ Sokol Živanice: "Oba týmy se po celý zápas snažily o útočnou hru a bylo k vidění mnoho šancí na obou stranách. Nám se podařilo být efektivní a vstřelit šest branek. Zápas jsme měli pod kontrolou a zaslouženě si připisujeme tři body do tabulky.