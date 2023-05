OHLASY - ČFL: Další třetiligové kolo je minulostí a přineslo zajímavé střetnutí dvou východočeských týmů. Více důvodů k radosti ale přece jen bude v Pardubickém kraji, jelikož Živanice si vyšláply na venkovním hřišti na Chlumec nad Cidlinou a odpoutaly se alespoň jednobodovým náskokem od sestupových pozic. Pardubice v závěru ztratily bod z Mostu, když domácí tým dvakrát udeřil z kopačky Vobeckého.

Pardubické béčko zdárně odolávalo Mostu do konce zápasu, ale Vobecký dvěma brankami nakonec Východočechy sestřelil. | Foto: Deník/Edvard D. Beneš

Výhra střída prohru. Živanice daly zapomenout na remízová představení z podzimu a úvodu jara. Po minulém kole, kdy prohrály s Kolínem, dokázaly urvat tři body v Chlumci nad Cidlinou. O vítězství nad soupeřem z vrchní části tabulky B skupiny ČFL rozhodl hned v desáté minutě duelu Spěvák.

Frustrace z výsledku panuje v Pardubicích. Rezerva prvoligového celku zdárně odolávala Mostu a dlouho to vypadalo, že si ze severu Čech odveze alespoň jeden bod za ubojovanou remízu. Ani to se však nepodařilo. Domácí tým v závěru zapnul veškeré motory a konkrétně se mohl spolehnout na střelce dvou branek Vobeckého. Ten se nejprve v 86. minutě pověsil do centru z levé strany a hlavou překonal Šmída. Následně v nastaveném čase ještě přidal pojistku, když proměnil nařízený pokutový kopa hosté jeli domů s nulou.

FK Baník Most - Souš - FK Pardubice B 2:0

Pavel Němeček (trenér FK Pardubice B): "Další utkání, kde se nám bohužel nepodařilo skórovat a soupeř nás potrestal ze standardní situace. V poli jsme nehráli vůbec špatně, ale utkání rozhodují branky. Ve dvou utkáních po sobě jsme ovšem selhali při skórování. Chybí tomu to finále, kde se rozhoduje o tom, kdo získá více bodů v utkání."

Fakta – branky: 86. a 90. z pen. Vobecký. Rozhodčí: Šulcová. ŽK: 1:1. Diváci: 180. Poločas: 0:0. Pardubice B: Šmíd – Rosa, Vencl, Koukola, Hrnčíř (71. Kirchner) – Jarkovský, Novák, Šimek (87. Dostál), Lima, Štichauer (71. Huf) – Brdička (77. Miláček).

FK Chlumec nad Cidlinou - TJ Sokolu Živanice 0:1

Michal Buriánek (hrající sekretář Sokol Živanice): "Celé utkání se odehrávalo v bojovném duchu a bylo plné osobních a hlavičkových soubojů. Jedinou branku utkání vstřelil po krásně sehraném rohu Spěvák a proto si odvážíme důležité tři body."

Fakta – branka: 10. Spěvák. Rozhodčí: Kolátor. ŽK: 3:3. Diváci: 305. Poločas: 0:1. Chlumec: Lichtenberg – Řezníček (58. Ruml), Veselka, Zukal, Zeman – Finěk, Krčál (78. Vaníček), Weis (58. Čáp), Doležal, T. Labík (58. Kneifel) – Bastin. Živanice: Frydrych – Buriánek, Spěvák, Václavek, Polák (90. + 6. Mocanu) – D. Pánek (86. Chocholatý), Svoboda (60. Vobejda), Langr, Nikodem, F. Pánek – Kopecký (90. + 6. Knespl).