Vyrovnané utkání, které se hrálo ve vysokém tempu moc brankových příležitostí nepřineslo. Soupeř jednu z mála dokázal využít a odvezl si tři body.

"Soupeř na poslední chvíli posílil. V jeho týmu se objevilo pět hráčů Vyšehradu a další z pražských klubů, který hrál v loňské sezoně druhou ligu. Jejich hru výborně režíroval střední záložník tmavé pleti. Přivezli k nám hodně kvalitní mužstvo," předesílá živanický trenér Roman Oliva.

Poslední zápasy Živanic se Zbuzany jsou vesměs o jednom gólu.

"Byli jsme si moc dobře vědomi, že stačí jedno zaváhání. Bohužel se to potvrdilo, po jediné šanci hostů. My jsme neměli v koncovce štěstí, nebo nám chyběla agresivita v zakončení. Je to pro nás smolná prohra a pochopitelně nás domácí ztráta bodů mrzí," krčí rameny Oliva.

Živanice – Zbuzany 0:1

Fakta – branka: 67. Hampl. Rozhodčí: Matějček, Nejedlo – Štefan, Koňák. ŽK: 3:1. Diváci: 160. Poločas: 0:0. Živanice: Frydrych – Buriánek, Spěvák, Václavek, Polák – D. Pánek (65. Petrus), Langr, Zavřel, T. Kakrda, Kopecký (84. Gašpar) – Formáček (65. Štěpánek).