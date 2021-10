Teplice B - Živanice 0:3

Branky: 36. a 65. Štěpánek, 23. D. Pánek. Rozhodčí: Matějček. ŽK: 1:1. Diváci: 50. Poločas: 0:2. Živanice: Frydrych – Buriánek, Staněk (46. Spěvák), Václavek, F. Pánek – Nikodem, Langr, Zavřel (80. Vaníček), D. Pánek (78. Gašpar), Kopecký – Štěpánek (71. Knespl).

Samotný úvod na výbuch domácích neukazoval. Klidně mohlo být rozhodnuto hned na začátku.

„Do utkání jsme ale vstoupili hrůzostrašně. Domácí jsme v prvních pěti minutách pustili do dvou vyložených šancí, které jsme naštěstí přežili,“ oddechl si dodatečně živanický trenér Roman Oliva.

Jak naložit s vypracovanou příležitostí předvedl soupeři David Pánek, který dostal důvěru nastoupit od úvodního hvizdu.

„Vyrovnali jsme hru a byli jsme to my, komu se ve 23. minutě podařilo otevřít skóre. Od vstřeleného gólu jsme měli utkání až do konce pod kontrolou. Kluci podali výborný výkon,“ zhodnotil zápas živanický kouč Roman Oliva.

Druhou a třetí branku vsítil Pavel Štěpánek.

„Konečně se trefil už minule doma. Jeho výkony jdou nahoru a začíná se mu dařit. Potřeboval prolomit smůlu, protože se do šancí dostával. Zaplaťpánbůh při zranění Petruse, že ho nahrazuje,“ ulevuje si Oliva.

Jeho svěřenci praktikovali stejnou taktiku jako soupeři, když nad mají nad Živanicemi ve skóre navrch. To znamená nedominovali na hřišti v kombinační hře.

„Bylo to trochu jinak. Dali jsme poměrně rychlý gól a pak jsme soupeře trestali z brejků. Na stranách operovali Nikodem s Pánkem. Teplicím činili velké problémy,“ přiblížil dění Oliva a dodává: „U nás je to ještě více specifičtější. My, když prohráváme, tak se snažíme to manko dohnat rychle. Jsme hodně ofenzivní tým a pak zákonitě více otevíráme zadní vrátka.“

Soupeře přestřílet

Jistě ho těší fakt, že porazil nevyzpytatelné béčko, kdy člověk neví, kým se posílí. I když se nabízelo, že Teplice nikoho z áčka před důležitým zápasem v Hradci Králové neuvolní.

„Nastoupili Ledecký, Laňka, a ještě jeden kluk, který je v reprezentační jednadvacítce.“

Proti rezervním týmům se Živanickým moc nedaří. Pravda kolo, před Teplicemi zdolali před vlastními diváky Mladou Boleslav. Na podzim ale už vyhořeli v Hradci (0:5) a také doma s pražskými Bohemians (0:4). Našli tedy už lék?

„Není to o léku. V Hradci jsme vyhořeli při standardních situacích soupeře. No a Bohemka kopla čtyřikrát do míče a dala čtyři góly. My jsme nedali nic. Takže to herně nebyla žádná katastrofa, uznávám ale, že výsledky vypadají hrozivě. Dodneška mě štvou, protože našemu výkony výsledky rozhodně neodpovídaly,“ lamentuje Oliva.

Po měsíci jeho tým udržel nulu a za se venku. Naposledy v Liberci 25. září. Jakoby se jeho „ovečky“ soustředily na udržení čistého konta?

„Jdeme do každého zápasu s cílem hrát otevřený fotbal. Vždycky se něco vzadu vyvrbí. Kdybych se měl zabývat jenom tím, abychom nedostávali góly, tak to by mě asi ten fotbal nebavil.

Takže spíše jdou do utkání soupeře přestřílet, než udržet nulu.

„Hrajeme třetí nejvyšší soutěž, kluci to hrají pro radost, proč se svazovat tím, jestli při naší výhře dostaneme gól,“

Teprve podruhé v sezoně. To zkušeného brankáře Luďka Frydrycha neštve, že prakticky v každém utkání loví míč ze své sítě? Nebyl zvyklý dostávat v kariéře góly. Vy už jste jich dostali jednadvacet.

„Je to zkreslené těmi devíti brankami ze dvou zápasů. Kdybychom je odečetli, tak máme nejlepší obranu v soutěži. Samozřejmě je pro něj nula dobrá, ale nad body ji nestaví,“ tvrdí.

Oliva boys urvali venku již jedenáct bodů, doma pouze o jeden víc. Patrně jim je jedno, kde hrají.

„Snažíme se prostředí nerozlišovat. Jsme jeden z fotbalových mančaftů ve třetí lize a chceme hrát útočně. Spíše to bereme tak, že si nepřipouštíme, že hrajeme venku,“ usmívá se.

Živanice se vrátily na třetí příčku. Panuje u trenéra spokojenost, nebo by rád viděl svůj tým ještě výše?

Jasně chybí nám body z některých prohraných duelů. Nicméně naše umístění je momentálně velice slušné,“ má jasno Roman Oliva.

"Ale, kdo by nechtěl být první," dodává se smíchem.