Živanice zahazovaly šance a kvůli tomu pouze remizovaly s Mostem

Nespokojenost. Ta panuje v Živanicích. Aby ne, však zatím se tento tým nemůže dostat do tolik potřebné formy. Důležité je poznamenat, že herně to není špatné, ale veliký problém je v proměňovaní šancí. Na to svěřenci trenéra Olivy narazili i v utkání proti Baníku Most.

ilustrační foto | Foto: FK Jablonec/Martin Bergman