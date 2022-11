Podobný scénář se odehrál i v Živanicích. Domácí tým sice šel do vedení, ale Ústí zápas otočilo a po kvalitním druhém poločase si došlo pro zasloužené tři body. Pomyslným vrcholem podzimní části bude derby, které se odehraje již příští týden na stadionu Pod Vinicí.

Živanice – Ústí n. L. 1:2

Michal Buriánek (hrající sekretář Živanic): „Do utkání jsme vstoupili aktivně a první poločas jsme měli vyhrát o více než jednu branku. Bohužel do druhého dějství jsme vstoupili úplně opačně a inkasovali jsme na 1:1. Poté jsme nedokázali trefit prázdnou branku soupeře z pěti metrů a na druhé straně jsme inkasovali polovlastní gól. a ten rozhodl o naší prohře.“

Kolín – Pardubice B 1:0

Pavel Němeček (trenér Pardubic B): „Opět další utkání, kde jsme ztratili minimálně bod. Pro náš mladý tým je to určitě škoda, protože každý bod nám zvedá sebevědomí. V úvodu jsme mohli jít do vedení a místo toho soupeři darujeme branku, kdy špatně řešíme protiútok soupeře. Ve druhém poločase pak soupeře mačkáme, ale opravdu pořádnou šanci si vytvoříme až v samotném závěru. Více se musíme tlačit do pokutového území a častěji ohrozit branku soupeře.“