Třetiligový tým z Pardubicka nastoupil v sobotu 1. června 2019 k utkání 30. kola proti Vyšehradu. Pražskému celku, který mířil za postupem do druhé nejvyšší soutěže. Živanice vedly po první půli 1:0, ale nakonec s Vyšehradem prohrály 1:2.

"Kluci podali příkladný kolektivní výkon. Bohužel bez bodového vyjádření, přitom si troufám tvrdit, že jsme byli lepší. Vyšehrad potřeboval vyhrát a také vyhrál. Více to nemá cenu rozebírat," komentoval tehdy utkání živanický trenér Roman Oliva.

Domácí tým poslal do vedení Martin Hundák v závěru prvního poločasu. Hosté vyrovnali z penalty v 74. minutě po situaci, v níž měl faulovat brankář Ondřej Volšík. Pokutový kop proměnil Filip Drobílek, který navíc za další čtyři minuty po centru otočil na 1:2 pro Vyšehrad.

"Naše vedení jsme mohli navýšit, ale šance neproměnili. Soupeř vyrovnal z penalty, které předcházel ofsajd. Před druhou brankou jsme udělali hrubou chybu," popisoval tehdy kouč Oliva, který byl v 85. minutě za urážky rozhodčích vykázán z lavičky.

Zápas vyvolal v domácím táboře velké emoce. Živanicím se nelíbily otočené fauly nebo to, že se ve druhé půli vůbec nenastavovalo. Domácí obdrželi šest žlutých karet, Vyšehrad dvě. "Rozhodčí nás řezal od první minuty takovým způsobem, že jsem to ještě snad neviděl," říkal tehdy předseda Živanic Petr Špaček. Ten byl za kritiku poměrů v ČFL v roce 2019 vyloučen z Fotbalové asociace. Když nyní komentoval zadržení Romana Berbra a dalších osob, k zápasům s Vyšehradem se ještě vrátil.

„Třeba v Praze byl soupeř podporován, ale ne zase tolik viditelně. Nebylo to takové jako v jiných zápasech, kdy byly duely jasně tendenčně řízené proti Živanicím,“ uvedl Špaček.

Zápas Živanice – Vyšehrad v roce 2019 sledoval i zkušený fotbalista Ondřej Herzán. „Kvůli zranění jsem nemohl nastoupit, a tak jsem byl přítomen pouze jako divák. Tím, že jsem nebyl úplně vtažen do dění na hřišti, jsem mohl zápas sledovat relativně v klidu. Kdybych hrál, tak by ty emoce byly větší. Když to řeknu kulantně, tak určitě nebylo nadržováno domácímu týmu. Spíše naopak,“ vrací se Herzán o rok a několik měsíců zpátky.

Devětatřicetiletý záložník dříve nastupoval za Jablonec či pražskou Spartu, potom působil i v Itálii. „Přestože těch fotbalových zkušeností mám nespočet, tak nemohu na sto procent tvrdit, že to bylo cinknuté. Vyšehrad měl v tu dobu sílu a kvalitní mužstvo. No a když ještě byl popostrkován, tak mu to bohatě stačilo,“ dodal Herzán.

Proč se tento zápas objevil v aktuální kauze? Místopředseda FAČR Roman Berbr a sportovní ředitel Vyšehradu Roman Rogoz se měli dohodnout na společném postupu. „Berbr udělil telefonicky pokyn Václavovi Kohoutovi, členovi Komise rozhodčích pro Čechy, který rozepisoval nominace rozhodčích na jednotlivá utkání, ačkoliv k tomuto neměl z titulu své funkce oprávnění, aby na výše uvedené utkání nominoval jako hlavního rozhodčího Roberta Hájka a dále asistenty rozhodčích Lukáše Raplíka a Gabrielu Hanákovou,“ uvádí vyšetřovatelé v obvinění, jehož část zveřejnil server lidovky.cz. Podle policie pak měl Hájek zápas za domluvenou finanční odměnu ovlivnit.

TJ Sokol Živanice – FC Slavoj Vyšehrad 1:2 (1:0)



Fakta - branky: 43. Hundák - 74. Drobílek z penalty, 78. Drobílek. Rozhodčí: Hájek – Raplík, Hanáková. ŽK: 6:2. Diváků: 120.



Živanice: Volšík – Buriánek, Košťál (70. Gašpar), Staněk, Polák – Hundák, Motyčka, Ptáček, Nikodem (85. Ferčák) – Petrus (69. Gorol), Štěpánek (74. D. Pánek). Vyšehrad: Otáhal – Mareš, Brejcha, Rataj (88. Michalec), Drobílek (90. Richter), Vejvar (85. Madej), D. Čapek (46. P. Čapek), Zákostelský, Kozel (68. Neuberg), Pardubský, Švejdík.



Celý zápas si zpětně můžete pustit Z D E ! ! !