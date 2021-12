Před sezonou jste mluvili o umístění na špici, ale slovo postup do divize nezazněl. Nedělali jste si zadní vrátka, kdyby to nevyšlo?

V žádném případě nejsme alibisti. Víme, že máme velice kvalitní mužstvo, pro které je povinností hrát na špici tabulky. Ale musíte brát také v úvahu sílu soupeřů. Týmy jako Kolín, Velké Hamry, Benátky, Čáslav a další mají velkou kvalitu. Ovšem po půlroce nuceného odpočinku bylo složité odhadnout současnou sílu našeho kádru s ohledem k soupeřům.

Po první covidové sezoně a jejím předčasném konci vedení klubu administrativní postup vítalo…

Pakliže se nacházíte na postupové příčce, tak je povinností nabídnutou šanci využít. Myslím, že této příležitosti by využily všechny týmy z popředí tabulky.

Tristní divácká podpora

Když to shrneme, je Vysoké Mýto jedním z hlavních aspirantů na postup? Bere vás tak veřejnost, soupeři, vy samotní?

Tabulka se vyvinula tak, že jsme společně s Kolínem momentálně hlavními aspiranty postupu. Jak nás bere veřejnost a soupeři nedokážu posoudit. Faktem je, že většina týmů proti nám sehrála možná nejlepší svá utkání v podzimní sezóně. Není lehké vést tabulku soutěže, motivace ostatních týmů, porazit lídra tabulky je logicky vyšší.

V jaké je klub finanční kondici po covidových lapáliích?

Tato otázka je spíše na vedení klubu, ale z mé pozice jsem nezaznamenal žádná negativa ohledně možného působení ve vyšší soutěži.

Ápropos, jak se koronavirová doba podepsala na A týmu: personálně i zdravotně?

Tým zůstal prakticky pohromadě, takže koronavirové období se u nás v kabině prakticky neprojevilo.

Slušela by ČFL i samotnému městu?

To je složitá otázka. Z hlediska historie klubu určitě. V příští sezóně oslavíme 120 výročí založení klubu. Pak je tu otázka divácké podpory, která je tristní. Bohužel diváků nechodí takové množství, jaké by si klub, a hlavně samotní hráči zasloužili. Ale třeba se na jaře dočkáme i pozitivních reakcí některých permanentně negativních diváků. Hráči by si to za předváděné výkony za poslední dva roky zasloužili.

Trnka: Třetí ligu jsme si chtěli vybojovat na hřišti

Koho vidíte jako další kandidáty postupu a koho se nejvíce obáváte?

Jednoznačně největším favoritem soutěže je, což také potvrzuje, Kolín. Ale že bychom se ho obávali, tak to v žádném případě. Naopak je naší velkou motivací mu umístění na výsluní co nejvíce zkomplikovat.

Dalším bodem, který jste si vytyčili, bylo produkovat pohledný fotbal. Někdy to ale ruku v ruce s efektivností nejde. Jak jste na tom ve Vysokém Mýtě?

Každý trenér se snaží hrát podle toho jaké má k dispozici hráče a jaký styl fotbalu jim vyhovuje. Z tohoto důvodu se snažíme o kombinační fotbal, který baví jak hráče, tak i diváky. Dle mého názoru je s tímto týmem nutností hrát nejenom na špici tabulky, ale i předvádět pohledný fotbal.

Také jste před vypuknutím podzimní části hovořili o zapracování mladých hráčů do týmu. Jak se vám daří plnit tento dílčí cíl?

V dorostu máme velice nadějné hráče se kterými určitě budeme v budoucnu pracovat. Pro další vývoj a budoucnost klubu je nutné, aby zachránili dorosteneckou divizi a mohli se dále konfrontovat v kvalitní soutěži. Mladíci, které už nyní v kádru máme jsou velice pracovití a panuje s nimi velká spokojenost.

V Kolíně se všechno sešlo

Máte rezervu o dvě soutěže níž. Je to dostatečné, respektive jak jsou schopni hráči béčka zacelovat díry při absencích v prvním týmu?

Mít rezervu o dvě soutěže níž dostatečné v žádném případě není. S ohledem na naše dorostence je potřeba změnit vnímání B týmu v klubu.

Vstup do sezony jste měli parádní. Vyhrát 5:0 venku nakopne každého. Nebo je Mýto už tak mentálně silný tým, že nepotřebuje podobné výsledky pro vyšší sebevědomí?

Ono, když člověk hodnotí utkání pouze podle výsledku, tak může podlehnout dojmu, jak výborně jsme vstoupili do soutěže. Ale i sami kluci vnímali, že výsledek v prvním utkání v Poříčanech byl lepší než předvedená hra. Ale pro kluky to byl důležitý výsledek, od kterého se odrazili k dalším zápasům.

A ve druhém pokračování sezony jste vyhráli i v Kolíně, na půdě spolufavoritů divize C?

Abyste porazili Kolín, musí se vám sejít všechno. Nám se všechno sešlo. Kluci hráli soustředěně, naopak domácí byli v určité křeči a my toho dokázali využít. A navíc přišlo na řadu i štěstí, protože domácí neproměnili dva pokutové kopy.

Osm kol jste se prezentovali jako parní válec. Získali plný počet bodů, co se vám kromě spokojenosti honilo hlavou?

Po velice těžkém, ale skvěle zvládnutém utkání v Čáslavi, se dalo očekávat určité uspokojení. I přes veškerou snahu se mi bohužel nepodařilo udržet kluky v zodpovědném módu. Pravdou ale je, že takový vstup do soutěže jsme si ani v nejrůžovějším snu nepředstavovali.

Žolík Wimmer už se na to zazdívání šancí nemohl dívat

Potom se kolečko zadrhlo a přišel domácí výbuch s Kosmonosy. Co se s týmem dělo?

Jak jsem již zmínil, svoji roli sehrála nezodpovědnost v defenzivě. Jak jinak si vysvětlit, že jsme v předešlých osmi zápasech inkasovali pouze třikrát a tentokrát ten samý počet již do poločasu. Ale výkon jako takový paradoxně vůbec špatný nebyl. Byl to ten klasický zápas blbec, že neproměníte ani ty nejvyloženější příležitosti a soupeř do čeho kopne, tak mu tam spadne.

A následovala ještě prohra v Hlinsku…

No tak ta mě bude strašit dlouho. Nedokázali jsme utkání dovést k bodovému zisku, i když jsme se dostali do vedení. Náš výkon byl poprvé v sezoně katastrofální bez kousku bojovnosti a chuti se poprat o výsledek.

Mají oba nezdary společného jmenovatele v tom smyslu, že soupeři už si dávali na Mýto bedlivý pozor a chtěli se vytáhnout. Nebo to bylo jen o vašich horších výkonech?

Tyto dva zápasy měly společné pouze to, že jsme je prohráli. Ale je jasné, že po osmi výhrách v řadě zpozorní každý soupeř a chce se na první celek vytáhnout. Ale v Hlinsku se sešel náš katastrofální výkon s neskutečnou bojovností domácích.

Závěr podzimu vám nevyšel podle představ. Jaké toho byly příčiny?

Těch příčin je samozřejmě víc. Vše jsme si v klubu vyhodnotili a já věřím, že se z tohoto faktu všichni poučíme a na jaře budeme ještě silnější.

To kolikrát nevidíte ani v lize

Jak byste zhodnotil letošní kvalitu, či nekvalitu divizní skupiny C?

Myslím si, že svoji kvalitu rozhodně má. Někdy se sám sebe ptám, proč tolik kvalitních hráčů hraje pouze v divizi. Teď nemám na mysli z hlediska fyzické kondice, ta je samozřejmě na daleko nižší úrovni než ve vyšších soutěžích. Mám na mysli fotbalové myšlení, protože je k vidění spoustu fotbalově vyřešených situací, které kolikrát nevidíte ani v naší lize. Ale tam zase na kvalitní řešení není čas a prostor.

Ptám se pro to, že divize C byla vždy nejsilnější skupinou minimálně v Čechách.

Jiné divize nesleduji, takže toto nedokážu posoudit. Ale opakuji, divize C je kvalitní soutěží z hlediska fotbalovosti. Myslím, že diváci mohou vidět spoustu pohledných zápasů.

Nastříleli jste druhý nejvyšší počet branek. Je útok vaší chloubou? A je to na divizi C výborný počet?

Nechci se rouhat, ale těch branek mělo být daleko víc. Pravdou je, že obecně máme ofenzívní mužstvo, které rádo útočí. Takže je na místě být nespokojený i s dosaženými 39 brankami.

Podzim byl celkově O.K., dvě prohry ale živanického trenéra přece jen mrzí

Obdrželi jste nejméně gólů. O čem to svědčí? Lépe řečeno je obrana základním stavebním kamenem?

Souhlasím, obrana je základním stavebním kamenem.

Jaké jsou ve Vysokém Mýtě plány pro jaro? Je zapotřebí doplnit kádr?

Kádr bychom určitě rádi doplnili. Ale žádné velké změny dělat nechceme. Máme vytipované hráče na dané posty a uvidíme, jestli se s nimi domluvíme.