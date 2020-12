FC Olympia Hradec Králové – SK Vysoké Mýto 5:3 (2:0). Branky: Rybczuk, Slavík, Hlušička - Kocourek, Votrubec z pen.

Olympia: Lindr (46. Holeček) – Přibyl (46. Málek), Mates, Plašil – Rybczuk (46. Hlušička), Janoušek (60. Kváš), Novotný, Krotil – Rajnoch (46. Votrubec) – Slavík (75. Kocourek), Kocourek (46. Kosata).

Martin Moník, asistent trenéra FC Olympia HK: „V zápase jsme si vytvořili více šancí, z nichž některé zůstaly ještě nevyužity. Po přestávce hosté otočili skóre na 2:3, kdy jsme si v utkání vybrali daň za slabší pasáž, kterou zkušený soupeř ihned využil. Ve druhém poločase jsme postupně zase nalezli svoji fotbalovou tvář a vstřelením tří branek jsme zápas dotáhli do vítězného konce. V létě jsme v Mýtě prohráli 3:5, čili z hlediska pohárové matematiky není o postupujícím rozhodnuto a již je dojednáno rozhodující letní utkání. Výsledek nelze přeceňovat, přece jen se nacházíme v atypickém období přípravy.“

František Dvořák, trenér SK Vysoké Mýto: „V utkání bylo patrné, kdo jak k němu přistoupil. Domácí nastoupili s daleko větší chutí zahrát si konečně zápas. Náš profesorský výkon nemohl na úspěch stačit. Domácí chtěli vyhrát a my jsme si šli jen zahrát. Bohužel jsme na to doplatili dvěma zraněními. I proto jsme si vyzkoušeli poslední půlhodinu v deseti, která se nám absolutně nepovedla. Bylo to pro nás velice poučné utkání.“