Kdo sleduje pardubické zápasy po celou sezonu, už Hlavatého dobře zná. Uprostřed záložní řady nastupuje pravidelně od prvního kola. Zatím chyběl jen jednou kvůli čtyřem žlutým kartám.

„Přijmeme jakoukoliv roli v týmu. Chceme hrát a odvádět dobré výkony pro mužstvo,“ prohlásil Hlavatý v létě před sezonou, když přišli společně s Lukášem Pfeiferem jako kmenoví hráči Viktorie Plzeň do Pardubic.

Už prošel více klubů. Zahrál si v dresu Příbrami i juniorskou Ligu mistrů, v minulém ročníku hostoval v Sokolově. Potom si ho vyhlédly právě Pardubice.

„Problém byl v tom, že jsme moc nebodovali venku. Přičítali jsme to tomu, že jsme na krajích i v prostředku neměli tak běhavé a rychlé hráče,“ poznamenal při analýze předchozího ročníku trenér Jiří Krejčí.

Vhodné typy se Pardubicím podařilo najít. Podzimní kometou byl Michal Kohút, který na podzim hrál na pravé straně a vstřelil pět gólů. Slovácko si ho potom v zimě stáhlo zpět.

Podobně se zatím Východočechům vyplácí sázka na Hlavatého, který se doplňuje uprostřed s Tomášem Solilem či zkušenou dvojicí Pavlem Černým a Janem Jeřábkem.

Právě na kapitána se Hlavatý po minulém týdnu dotáhl v týmové tabulce střelců. Oba mají na kontě sedm přesných zásahů.

Jako autor hattricku byl hlavní postavou zápasu Pardubice – Ústí nad Labem. Jak přiznal po utkání, tak pocity před zápasem tomu příliš nenapovídaly.

„Nevyšla mi moc rozcvička, míč se ode mě odrážel při hře jako od futer. Zápas nakonec dopadl úplně jinak,“ mohl si Hlavatý oddechnout.

V PLNÉ KONCENTRACI

Dva góly v první půli a třetí hned po přestávce. Mluvilo se hlavně o tom, kterým zvyšoval na 4:0. „To bylo okamžité přepnutí z obranné fáze do útočné. A ukázka toho, jak mu to rychle myslí,“ poznamenal trenér Krejčí.

Míč zapadl přesně k tyči opuštěné branky. „Skvěle jsme to vypresovali, je to zčásti gól i Pavla Zifčáka. Mě to trefilo, bylo to pohotové,“ dodal Hlavatý.

Po neurovnaném úvodu duelu se zrodila nejvyšší výhra Pardubic v sezoně. „Po slabším začátku jsme začali hrát naši hru. Po prvním gólu jsme se uklidnili, pak už to šlo dobře,“ řekl záložník.

Druholigový program pokračuje v rychlém sledu. Už ve středu Pardubice čeká zápas v Sokolově. A předposlední tým soutěže.

„V kabině je to dobře nastavené. Nepřemýšlíme tím způsobem, že by to mělo být snadné. Jdeme postupně zápas od zápasu. Budeme se opět plně koncentrovat,“ uzavřel Hlavatý.