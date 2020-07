Brankář, který jistil pardubické fotbalisty při jarní jízdě za postupem do nejvyšší soutěže. To je MAREK BOHÁČ. Po zranění podzimní jedničky Jiřího Letáčka se v zimní pauze do Pardubic přestěhoval z Příbrami, která už o něj neměla zájem.

S hrou o postup už měl zkušenosti, před pár dny přidal další úspěšnou misi. „Liga je určitě jiná. Zažil jsem přímo postup s Příbramí a vím, že ten přechod náročný je. Bude to ještě v azylu, uvidíme, jaký kádr se dá dohromady,“ uvedl jednatřicetiletý gólman. Co dál po postupu Pardubic řekl?

O HŘE O POSTUP

„První postup se Žižkovem nebo i druhý s Příbramí byl jiný. Teď jsme viděli, že Brno šlo neuvěřitelným způsobem za námi. Na jaře měli prakticky stejnou bilanci jako my, to je neuvěřitelné. Kloubouk dolů, šli do toho stejně jako my. Proto mám radost, že jsme se udrželi před nimi.“

O PARDUBICKÉM JARU

„Jsem naprosto nadšený, protože to cítím tak, že jsem do týmu zapadl fantasticky. Obrana fungovala výborně. K tomu Honza Jeřábek, který pomáhal s řízením defenzívy, i když vlastně řídil i vršek. Fantazie. Kluci poslouchali.

Mínusy? Vzhledem k tomu, že jsme vyhráli 11 zápasů a dva remizovali, tak žádné. V Líšni jsme navíc za sebou měli tři zápasy během šesti dnů. A doma s Hradcem jsme neměli to štěstí, spoustu šancí jsme neproměnili. Tolik zápasů za sebou, potřebovali jsme je vyhrát, tak to byli i psychicky náročné.“

O PRVNÍ POZICI

„První jarní zápas jsme vyhráli a po pauze bylo očekávání. Pamatuji si na podzim, kdy jsme jezdili z Příbrami autem do Prahy, tak jsme koukali na tabulku druhé ligy a říkali si: Pardubice první? První byl i Třinec a pak to vyprchalo. Když jsem pak sem přišel, tak jsem musel říct, že tým má opravdu kvalitu. I vedení a trenéři měli v hlavě to, že chtějí postoupit. Bylo to vidět na tréninku, na hřišti, všude.“

O NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽI

„Já se těším na každý zápas. Zájem o ligu je zase někde jinde než v té druhé. Byli jsme první, ale nikdo nám moc nevěřil. Kluci si to tady zaslouží, budou to krásné zápasy. Doufám, že už na podzim budou moci být stadiony plné, protože je to smutné, koukat se třeba na Slavii, kde je 5 tisíc fanoušků. Nějakou atmosféru udělají, ale když tam je vyprodaný stadion, tak to je něco jiného. Doufám, že to bude v plné palbě a budeme si to užívat naplno. Ten první rok po postupu je v euforii. A doufám, že se nám bude dařit.“

Dvě varianty pro první ligu: Praha a Mladá Boleslav



Hned po postupu odpovídali zástupci pardubického vedení na otázku, kde bude hrát prvoligový nováček domácí zápasy. Opravdu v Mladé Boleslavi? „Může se stát, že najdeme jinou alternativu, která pro nás bude zajímavá,“ řekl Vladimír Pitter, předseda představenstva FK Pardubice. Jednání probíhala i v tomto týdnu. Kromě Mladé Boleslavi je ve hře ještě vršovický Ďolíček v Praze, kde hrají své zápasy Bohemians.