Autor tří podzimních gólů Pardubic je po lednovém zranění zpátky. Nejen pro jarní část. Útočník PAVEL ČERNÝ prodloužil s klubem smlouvu. V nejvyšší soutěži odehrál přes stovku zápasů a v nejbližších měsících se bude snažit, aby ještě mohl přidat další.

„Podle mě si na první tři místa brousí zuby sedm týmů. My rozhodně nikomu nedáme nic zadarmo, budeme se chtít udržet nahoře a vyzkoušet si třeba i baráž,“ říká pětatřicetiletý fotbalista.

Nedávno jste prodloužil smlouvu s Pardubicemi. Byla to varianta číslo jedna, nebo jste měl více možností?

Měl jsem nějaké nabídky, některé pro mě i překvapivé na to, kolik už mi je. Prioritou pro mě byly Pardubice. Dá se říct, že jsem řekl vedení klubu svoje podmínky. Klub je akceptoval, tak jsme se domluvili během chvilky.

Hrajete zde již třetí sezonu. Znamená to, že jste v klubu spokojený?

Nemám si na co stěžovat, ani teď nebyl důvod něco měnit, i když některé nabídky byly třeba atraktivnější. Navíc jsem dostal smlouvu na dva roky, což jsem chtěl.

Zároveň jste jeden z mála hráčů, který nastupoval i v první lize. Chtěl byste v pardubickém dresu přidat další starty?

Vždy to je motivace, pokud jde o nějaké další ligové starty. Je to otevřené, šance tady je. Pokud by se nám podařil vstup do jara, tak bychom mohli mít šanci to dotáhnout do úspěšného konce. Zahrát si ligu by byla příjemná třešnička ke konci kariéry.

Dá se říct, že zahrát si ligu je společně s kapitánem Janem Jeřábkem ještě vaším fotbalovým snem?

Bylo by to hezké, pro Honzu by šlo o první ligový start. I když na novém stadionu to asi s Jeřábem nestihneme. Možná za starou gardu to pak otevřeme (usmívá se).

I vedení klubu se vyjádřilo v tom smyslu, že tým má podporu, aby udržel nejvyšší příčky. Co na to říká kabina?

Dá se říct, že pro nás se nic nezměnilo. I kdyby vedení řeklo, že není možnost postoupit, tak tady každý hraje o svoje jméno. Hrajeme taky o peníze, chtěli bychom stejně vyhrávat. Potom se každý může zase posunout, i třeba do první ligy.

V zimním období jste kvůli zranění z prvního přípravného zápasu marodil. Jak složité je potom vše dohánět?

Komplikace to samozřejmě byla, protože se nabíral hrubý základ fyzické kondice, ale naštěstí jsme měli individuální plány už v prosinci. Dá se říct, že jsem měl tři týdny odběhané. Potom jsem zhruba na měsíc vypadl. Trochu cítím, že na tom nejsem tak dobře jako kluci, kteří to absolvovali celé. I tak věřím, že na porci, kterou mi trenér dá, jsem schopen týmu pomoci.

V zimě jste v týmu přivítali i nové spoluhráče. Kdo může nahradit Michala Kohúta?

Musím říct, že tým se doplnil velmi dobře, Je nás tady dokonce dvaadvacet, což je možná nadplán, než trenéři zamýšleli. V přípravě hráli všichni opravdu dobře a řekli si o místo v kádru. Konkurence je teď obrovská, každý zápas může být jiná sestava. I v průběhu utkání budou na střídání další hladoví kluci. To nutí do práce všechny, nikdo si nedovolí nic vypustit. Uvidíme, Ewerton je velmi zajímavý hráč směrem dopředu, trochu by potřeboval zapracovat na obranné fázi, ale to i Kohy měl trochu neduhy v bránění. Jinak tady je spousta šikovných kluků, třeba někdo z nich vyletí jako Michal.

Jak finišovaly přípravy před úvodním zápasem jara ve Vlašimi (neděle 14.30), kde Pardubice nemají příznivou bilanci?

Konkrétně já ve Vlašimi nemám dobrou bilanci, to se týká Pardubic nebo i dříve Hradce. V týdnu jsme se vrátili k zápasu s Brnem, pak už jsme rozebírali hru Vlašimi. Myslím, že na ně budeme dobře připraveni. Jde o to, abychom to přenesli na hřiště.