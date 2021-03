Favorizovaný Žižkov vstup do zápasu nezvládl. Již v sedmé minutě mu za obranu pláchl útočník Petr Rybička a svůj brejk zakončil přesnou střelou po zemi, čímž dostal Chrudimské rychle do vedení. O dvacet minut později z takřka totožné situace přidal Petr Rybička i druhou branku.

„Byl to klasický první zápas, všichni čekali, s čím přijde soupeř. Navíc byl hodně zmrzlý terén, hřiště bylo ale dobře připravené. Ráz utkání určil první gól, bylo důležité, že jsme ho dali my. Žižkov měl v první půli několik nebezpečných situací, hrozil ze standardek a nakopávaných míčů,“ hodnotil duel chrudimský kouč Jaroslav Veselý, který v zimní pauze koketoval právě se Žižkovem.

Viktoria sice i nadále držela více míč na svých kopačkách, stále však narážela na zformovanou a připravenou chrudimskou defenzívu. Navíc krátce po příchodu z kabin bylo na hostující straně ještě veseleji. Po špatné malé domů a faulu brankáře Švengera na Vernera pokutový kop nekompromisně přetavil v osmý gól letošního ročníku Ladislav Mužík.

Tříbrankový náskok vydržel jen chvilku, domácím se zásluhou Súkenníka podařilo snížit, více ale již nestihli. Chrudim porazila Viktorii Žižkov na jejím hřišti 3:1.

„Předvedli jsme týmový a soudržný výkon, nikdo nevynikal, ani nepropadl. Trochu se zlobím za laciný gól z řešitelné situace, pak to bylo chvíli hektické, ale my jsme pečlivou obrannou hrou eliminovali hru soupeře a zápas dovedli do vítězného konce v relativním klidu,“ radoval se trenér Veselý.

Chrudim přivezla z Prahy tři body a oslavila posun na třetí místo druholigové tabulky a dva body za druhého rivala z Hradce Králové!

O příštím víkendu zamíří na půdu patnáctého týmu tabulky - FC MAS Táborsko.

Žižkov - Chrudim 1:3

Fakta – branky: 54. Súkenník – 7. a 28. Rybička, 51. Mužík z pen. Rozhodčí: Dubravský – Lakomý, Vejtasa. ŽK: 6:4 (Hušek, Švenger, Batioja, Pudil, Zoubele, Auer – Verner, Breda, Čáp, Řezníček). Poločas: 0:2.

Viktoria Žižkov: Švenger – Řezáč (46. Prebsl), Hušek (73. Muleme), Pudil, Auer – Skopec (55. Nabijev), Súkenník – Diviš (80. Urbanec), Batioja, Zoubele – Mashike Sukisa (80. Pázler).

MFK Chrudim: Mrázek – Řezníček, Drahoš, Vencl, Hašek – Breda, Krištof (83. Látal), Verner (58. Čáp), Sokol – Mužík (74. Ju), Rybička.

Další výsledky – 13. kolo: Líšeň - Hradec Králové 2:1, Jihlava – Vyšehrad 1:1, Blansko – Třinec 2:0, Varnsdorf – Prostějov 2:4, Vlašim – Táborsko 0:1, Dukla Praha – Ústí n. L. (pondělí, 14.30, ČT sport).

Tabulka:

1. Líšeň 13 7 5 1 23:15 26

2. Hradec Králové 13 7 4 2 20:11 25

3. Chrudim 13 7 2 4 18:10 23

4. Prostějov 13 6 5 2 21:14 23

5. Ústí nad Labem 12 6 3 3 15:14 21

6. Žižkov 13 6 1 6 19:19 19

7. Dukla Praha 12 4 5 3 17:13 17

8. Vlašim 13 5 2 6 19:16 17

9. Varnsdorf 13 4 5 4 12:16 17

10. Jihlava 13 4 4 5 21:21 16

11. Třinec 13 4 3 6 18:23 15

12. Blansko 13 3 3 7 15:19 12

13. Táborsko 13 3 2 8 10:16 11

14. Vyšehrad 13 1 2 10 7:28 5