Chrudim i s širším kádrem nezačala na Vyšehradě zcela ideálně. V prvním poločase dvakrát inkasovala a před prostřídáním hráčů měla nakročeno k porážce. Poté ale nastal obrat. Noví muži na hrací ploše po kvalitní druhé půli stav otočili. Vše načaly slepené góly Vernera a Dostálka, definitivní rozhodnutí ve prospěch MFK Chrudim vystřelil pět minut před závěrečným hvizdem nadějný dorostenec Látal, který ukazuje, že mu čas strávený v dospělém druholigovém fotbale svědčí.

Chrudim tak porazila po obratu z 0:2 Vyšehrad výsledkem 3:2! „Je to půl na půl. Samozřejmě mi dělá radost, že se nevzdáváme a dokážeme otočit výsledek, jenže tu situaci si sami zkomplikujeme,“ popisuje s rozporuplnými pocity chrudimské obraty Jaroslav Veselý. Tři dny před tím totiž Chrudimští museli otáčet také zápas v Tipsport lize proti rezervě Slavie. „Pro jednu partu to vždy nevyzní dobře, jednoduchými ztrátami si komplikujeme život,“ zlobil se Veselý. „Zápas to nebyl jednoduchý, umíme hrát i lépe,“ uzavřel.

Po dvou týdnech přípravy poprvé nepřijde anglický týden, Chrudim ve středu nehraje a má čas se naplno věnovat tréninku a formování finálního kádru pro jarní část soutěže. „Pokud nepřijde nějaká kalamita nebo vážné zranění, nikoho dalšího zvenčí nemáme v plánu přivádět. Na zkoušce pokračuje Roman Čáp, Michal Trávníček nyní trénuje s Duklou,“ popsal trenér Veselý.