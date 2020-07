Zbývají ještě poslední dvě kola, před kterými mají Pardubice v čele tabulky náskok čtyř bodů před druhým Brnem. Už v sobotu, kdy Východočeši nastoupí Pod Vinicí proti Vyšehradu, mohou získat definitivní jistotu prvního místa a postupu do nejvyšší soutěže.

Trenéři Pardubic vsadili v Třinci na stejnou sestavu jako v předchozím duelu. Na prázdném stadionu Třince, kde sledovaly skupinky diváků zápas za plotem, byli Východočeši od úvodu aktivnějším týmem. Za drobného deště to hosté zkoušeli střelami z dálky i po rohových kopech.

Ve 30. minutě po přihrávce Hlavatého vystřelil prudkou ránu Solil, jenže Mrózek míč vyrazil. Domácí brankář, kterému bude v říjnu teprve sedmnáct let, tak při své druholigové premiéře vytáhl další zákrok. A čisté konto držel i po střelách Hlavatého.

„Byl to hrozně těžký zápas, hlavně po psychické stránce. V první půli jsme se snažili více o útočnou fázi, ale i domácí zlobili některými brejky,“ uvedl pardubický trenér Jaroslav Novotný.

Ve druhém poločase hráli hosté na polovině třineckého týmu, jenže ani přímý kop Čelůstky gólem neskončil. Domácí se bránili, ale vyrazili i do brejku, po střele Valenty ovšem zasahoval Boháč.

V šanci se pak na druhé straně objevil i střídající Miker, jenž v 74. minutě po centru Čelůstky těsně minul spojnici břevna a tyče.

„Hráli jsme už na jednu bránu, domácí se soustředili vyloženě na obranu. Museli jsme si hlídat jejich brejky, ale hlavně jsme se snažili vstřelit vítěznou branku. Přihrávky musely být přesné do nohy, ani se k nám míče neodrážely,“ popisoval Novotný.

Pardubičtí ovšem byli trpěliví a v 86. minutě se dočkali. U akce byl znovu Jiří Miker, jenž přišel na hřiště v průběhu utkání. „Šel tam s tím, aby chodil průnikově do vápna a zrychlil to tam. Nakonec se to vyplatilo,“ doplnil Novotný.

Po akci Mikera se ve vápně tvrdou střelou prosadil Martin Toml. „Závar před brankou jsme dokázali proměnit ve vítězný gól,“ řekl kouč.

Teď se Pardubice budou chystat na sobotní bitvu proti Vyšehradu. Karty pro finiš jsou rozdány jasně.

Třinec - Pardubice 0:1

Fakta - branka: 86. Toml. Rozhodčí: Franěk – Kříž, Myška. Bez karet. Poločas: 0:0.

FK Fotbal Třinec: Mrózek – Omasta, Gáč, Šuľa, Janoščín – R. Vaněk, J. Valenta (89. Puchel), Weber (83. Samiec) – Hlúpik, Wojnar, Cienciala (89. Machalík). Trenér: Habanec. FK Pardubice: Boháč – Prosek (85. Čihák), Šejvl, Toml, T. Čelůstka – Jeřábek – Cadu (71. Pfeifer), Hlavatý, Solil (66. Miker), Zifčák (85. Lee) – Černý. Trenéři: Krejčí a Novotný.