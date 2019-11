Krajské derby se na scénu vrátilo v minulé sezoně. Pardubičtí vyhráli na domácím hřišti 4:0, na jaře v Chrudimi se pak hrálo nerozhodně 1:1.

„Hráči to ví, vedou to někde vzadu v patrnosti. Na pardubické hřiště mají ovšem i dobré vzpomínky, když tam v boji o postup v ČFL vyhráli. A vědí to i Pardubice. Je to derby, které je vždy otevřené,“ řekl Jaroslav Veselý, trenér Chrudimi.

Předchozí výsledky už jsou minulostí, je tu nový ročník. „Myslím si, že Chrudim se od zápasů v minulé sezoně tolik herně nezměnila. Předchozí trenér Jirousek byl u týmu hodně dlouho a měnit takto zažitý styl není jednoduché,“ uvedl pardubický trenér Jiří Krejčí.

Jeho tým se stále drží na vedoucí pozici, Chrudim je aktuálně jedenáctá. „Pardubicím se podařily příchody nových hráčů. Největší sílu vidím ve středové řadě, která je pohyblivá a běhavá. Celkově je tým velmi dobře vyvážený. Hrají pěkný fotbal a rozhodně není náhodou, že celou druhou ligu vedou,“ okomentoval soupeře kouč Veselý.

Pardubičtí si na svém stadionu drží výbornou bilanci, ale v předchozím kole prohráli na hřišti Jihlavy 2:3. „Rozhodoval nedůraz ve vápnech. Měli jsme taky šance, které jsme neproměnili,“ řekl Krejčí.

Pozitivem je alespoň průběh druhého poločasu, v němž Pardubičtí dvakrát skórovali. „Když už to takhle dopadlo, tak je lepší, že se nám povedl druhý poločas. Můžeme se z něj odrazit,“ prohlásil pardubický trenér.

Chrudim zase po pěti zápasech dokázala vyhrát, když otočila duel s druhou Duklou (3:2). Zítra zamíří na hřiště vedoucích Pardubic.

„Víme, že nejsme favorit, ale stále opakuji, že my můžeme uspět úplně v každém zápase. Nemáme, co ztratit,“ zdůraznil Veselý.

„Jsme po třinácti kolech první a to tady dlouho nebylo. Věřím, že naši fanoušci dorazí a kluky povzbudí. Bude to náročné utkání, na které se musíme dobře připravit,“ doplnil Krejčí.