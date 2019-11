Jubyeong Park (24 let) a Sanghyeok Lee (19 let). Oba si hned v lednu zahráli zápasy zimní Tipsport ligy, ale z pohledu herního vytížení na tom pak byl rozhodně lépe mladší Lee.

„Lee se stále zlepšuje. Je to vlastně loňský dorostenec, dělá progres. U Parka bohužel jeho situaci ovlivnila těžká zranění, která měl. Ta ho hodně přibrzdila v jeho růstu i v Pardubicích,“ říká trenér Jiří Krejčí.

Devatenáctiletý Lee na jaře naskočil i do druholigových zápasů, dvakrát dokonce v základní sestavě. V aktuální sezoně nastupuje společně s Parkem především za pardubickou rezervu v ČFL. „Chybí mu zkušenosti, hraje takový bezstarostný fotbal. Jeho přednosti jsou rychlost, pracovitost a zakončení. To ho předurčuje k tomu, že by do budoucna mohl být přínosem,“ uvedl Krejčí.

Práce s Korejci je podle něj bezproblémová. „Nevím, jestli je to tak u všech Korejců, ale jsou soběstační a pracovití. Když potom rozumí, tak se snaží plnit taktické pokyny od trenérů,“ poznamenal pardubický kouč.

Ano, důležitým faktorem zůstává komunikace. „Ta trochu vázne, protože moc nerozumí ani anglicky, ale už zkouší i pár českých slovíček,“ vykládal již na jaře kapitán Pardubic Jan Jeřábek.

A nyní? „Myslím, že Lee je na tom lépe. Už rozumí celkem česky, i když mluví stále málo,“ prozradil Krejčí o Korejci, jenž zatím v podzimní části ČFL vstřelil dva góly.

Mladší z korejské dvojice má v Pardubicích pokračovat i dále. Do budoucna může být zajímavým hráčem. Tak jako dříve Kim.